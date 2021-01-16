新填地街唐樓隔離令　患者憂出院無家可歸　污水駁糞渠未勒令修葺

油麻地及佐敦爆發新冠肺炎疫情，20多座強制檢測大廈大多都落在佐敦北區議員何富榮的選區內。他今日（16日）向《香港01》透露，收到來自新填地街26號患者的求助電話，擔心在隔離令前出院，將未能回家；另外，大廈有喉管將污水渠駁落糞渠，也有滲漏的情況，但屋宇署視察後至今仍未向業主發出強制修茸令。 何富榮無奈道：「我哋搵到好多問題出嚟，但追各個部門都未有回音」，除了新填地街20至26號外，其他區內大廈有喉管問題，必須要待專家視察。《香港01》已就兩件事件分別向衞生署及屋宇署查詢，暫未獲回覆。

新填地街20、22、24及26號使用開放式水斗設計，當水排進水斗時便會水花四濺。（廖雁雄攝）

油麻地及佐敦屬於舊區，舊式樓宇林立，近年不少樓宇被分割成劏房。測量師學會建築政策小組主席何鉅業早前向《香港01》表示，不少劏房單位未設置隔氣彎管，病毒很易傳播；香港廁所協會副主席熊志權表示，在40至50年前的大廈，不少唐樓都使用開放式水斗設計，當水排進水斗時便會水花四濺。

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屋宇署巡查後 未發修葺令

香港房屋經理學會會長余珍建議，屋宇署應設立專責小組，巡查全港這類樓宇污水渠及排污渠的接駁會否出現問題，如發現問題應即發出告票，讓業主能作出即時修改。

何富榮坦言，找過專家視察過新填地街20、22、24及26號的喉管，發現有污水渠駁落糞渠，也有滲漏的情況，污水滴落後巷。何富榮與其他油尖旺區區議員多次促請屋宇署，向相關業主發出強制修茸令，但至今未有回覆。在修茸令下，屋宇署可安排顧問公司及承建商先進檢驗和修葺工程，然後向業主追討檢驗及修葺工程的費用和監督費。

衞生署昨日亦向新填地街20、22、24及26號發出隔離令，有效期至本月28日晚上11時59分，在此前任何人都不准進入或離開該地方。何富榮認為是工程進行的好時機，質疑：「點解宜家有隔離令，成個大廈無晒人都唔即刻做？」屋宇署應先修茸再向業主追收費用才是最有效的方法。

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另外，何富榮亦收到來自新填地街26號患者的求助電話，擔心在隔離令前出院，結果未能回家。他指，該名患者現時情況穩定，有望短時間出院，「我哋追過衞生署，衞生署又答唔到。」不過，大廈的喉管未處理，衞生環境無改善，「始於都仲係有隱憂，未來或出現其他問題。」

20多座強制檢測大廈大多都落在佐敦北區議員何富榮的選區內。（洪業銘攝）

除了新填地街20、22、24及26號外，上海街163至165號碧荷樓亦被指喉管出現問題，甚至較新填地街更差。何富榮坦言，區內不少大廈有相同問題，但區議員並非專家，故有待屋宇署處理。被追問會否將議題交到區議會上討論，何指「如果上區議會可能要等成年」，會繼續向屋宇署發信要求處理。

《香港01》已向屋宇署查詢，何時會向相關業主發出強制修茸令，以及會否巡查油尖旺區內20多座大廈，暫未獲回覆。另亦就患者出院安排，向衞生署查詢，同樣未獲回覆。