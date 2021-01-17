前包山王黎志偉攀如心廣場75樓止步　FB剖白：收拾心情繼續上路

輪椅攀登好手、前「包山王」黎志偉，昨(16日)挑戰攀登約320米高、共89層的荃灣如心廣場，為脊髓損傷患者籌款，高空攀爬逾10小時後，因入夜後風勢增強，最終於約75樓止步。 黎志偉今日於FB剖白感言，他回顧當刻停濟不前的心情，坦言「真係好驚」，「我喺腦海裏面不停同自己講冷靜、集中 、諗辦法 」，最後憑意志堅持與寒風及打結的繩索博鬥，但考慮自身及團隊安全，終於宣告止步：「決定要放棄個一刻，真係好難開口。但睇住啲風越吹越大，只能強迫自己接受現實。 」 雖然未能完成登頂目標，他抱憾但不言休：「收拾心情、繼續上路，展望明天」。

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前「包山王」黎志偉，昨(16日)挑戰攀登約320米高、共89層的荃灣如心廣場，為脊髓損傷患者籌款，苦戰逾10小時。(資料圖片/余俊亮攝)

繩索打結致停濟半空 處完全失控

黎志偉表示，雖然十分疲累，但難以入睡，又指全身的肌肉撕裂疼痛，心情複雜。他提及昨晚入夜後風勢增強，因上下繩索打結，停濟半空一事。

我喺半空中完全失控嘅狀態，其實我係好驚，我喺腦海裏面不停同自己講冷靜、集中 、諗辦法 。 黎志偉FB撰文

他憶述當時只能靠意志克服，「最後嗰段我已經成功意念控制我嘅身體 ，唔會再抽筋，進入咗另一個狀態 。每次左右手休息15至20秒又再向上爬 。」

往上攀登決心仍然熾熱，但始終難抵大風，他續說：「一停風我就向上爬，大風只能做好保護動作隨風飄揚及自轉。 」雖然艱難，仍心存盼望，「每次啲風吹埋嚟，我只能夠接受 。同埋期望佢可以將我吹反方向解開繩結 。 （轉到我頭都暈埋，我只可以拍打我嘅頭盔令自己清醒，不停分析諗辦法。）」

黎志偉直言，「決定要放棄個一刻，真係好難開口。」(資料圖片/余俊亮攝))

他直言停止攻頂的決定無奈，「決定要放棄個一刻，真係好難開口。但睇住啲風越吹越大，只能強迫自己接受現實。同埋要顧及自身及團隊安全不能夠夾硬嚟 ！」他又指，當時嘗試說服自己此已是最明智的選擇 ，「去掩蓋自己心裏面嘅失望，最終都係忍唔住 。」

黎志偉總結指，感謝團隊及各方支持，「特別感謝救援隊伍喺後面一直期待守候」；他又指昨晚天台太凍、心情混亂及要處理傷口，所以未能一一道謝，他最後寄語道：「收拾心情、繼續上路，展望明天。 」