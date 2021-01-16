全球新冠肺炎死亡人數破200萬　本港自第四波死亡率升略高於美國

根據美國約翰霍普金斯大學的數字，全球死於新冠肺炎的人數突破200萬，確診人數超過9300萬。截至昨天（15日），本港累計161名確診者死亡，確診個案共有9,452宗。香港確診死亡率約1.7%，和亞洲鄰近地方相比，遠低於內地約5.26%，介乎韓國和日本之間。 本港死亡人數特別在第三波和第四波疫情明顯增加，呼吸系統專科醫生梁子超表示，第三波在多間護老院舍爆發，80歲以上的患者死亡率達32%，第四波跳舞群組也涉及高齡人士，故提高本港確診死亡率。

全球死於新冠肺炎的人數突破200萬，確診人數超過9300萬。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港確診死亡率在12月中時的死亡率約為1.59%，但到了2021年1月中旬已升至1.7%，較內地約5.26%和韓國約1.71%低，稍高於近日疫情嚴重、死亡率約1.4%的日本。澳門沒有錄得死亡個案，新加坡死亡率只有約0.05%，泰國則為約0.6%。梁子超表示，內地武漢爆發疫情當時，有個案未被及時發現，或者病人數目太多，醫院負荷不來，死亡率較高，武漢以外的地區死亡率未必那麼高。

在英國，確診死亡率有約2.64%，美國約有1.67%。梁子超指，英國出現院舍爆發，導致死亡率高。而美國社區感染個案眾多，令死亡率反而不算高。

全球而言，確診死亡人數增幅有上升趨勢，梁子超認為疫情惡化，越來越多人確診，醫療系統受壓，不足以負荷，故有些地方只有病情嚴重的患者才會送院治療，病人「入唔切院」，使死亡人數增加。

本港受第三波疫情影響，確診死亡個案特別在去年7至8月有少於50宗急增，突破100宗，以及在第四波的12月起明顯增加，衝破150宗。梁子超認為，第三波疫情在多間護老院舍爆發，80歲以上的患者死亡率達32%，第四波跳舞群組也涉及高齡人士，可見爆發後的一至兩個星期後，有患者相繼離世，亦提高本港確診死亡率。

他指出，變種病毒不會令感染新冠肺炎的病情嚴重，但會增加傳播速度。本港接種疫苗計劃尚待政府公布，他表示，為長者及高風險感染人士接種疫苗有助保護該群體，但需要就疫苗的安全性和副作用審慎考慮，視乎科興會否公布更多相關數據，例如在長者接種後的不良反應等。