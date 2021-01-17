新冠肺炎｜陳茂波：最新失業率勢破16年高位　勞工市場處加壓狀態

新冠肺炎疫情持續，衝擊各行各業。財政司司長陳茂波今日（17日）發表網誌指，目前情況仍非常嚴峻，第四波疫情衝擊下，即將公布的失業率勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。 他指，新一份財政預算案將及早部署，投資未來，好好把握危機中轉型升級的契機，把香港的經濟結構順勢推上更高台階。

陳茂波預告最新失業率勢衝破16年高位。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府統計處上月（17日）公布失業率最新數字，今年９月至11月的失業率6.3%，較至10月的6.4%跌，惟陳茂波指，即將公布去年10至12月最新失業率，在第四波疫情衝擊下，勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。

破產申請綜數按年增加6.6% 提交強制清盤申請升7.2%



面對本港整體情況，他指數字上來說，雖然本港經濟去年第三季、按季已扭轉萎縮趨勢，而2021年全年亦很可能恢復正增長，但目前的狀況仍非常嚴峻。就以破產管理署最近公布的數字為例，去年破產申請宗數接近8,700宗，按年增加6.6%；提交強制清盤呈請亦有約450宗，按年升7.2%。十二月本港採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛亦趨向悲觀。

他又表示，更令人憂慮的是，傳統的農曆新年旺季即將來臨，這原本是零售、餐飲等行業生意最旺、收入最多的時候，現在卻因疫情而嚴重受困。

財政司司長陳茂波。（李澤彤攝）

政府維持逆周期財政政策 新財政預算案將及早部署投資未來

陳茂波表示，在努力控疫的同時，政府維持逆周期的財政政策，加大社會投資、創造就業機會，以緩衝經濟下行對就業市場的衝擊。政府除了在防疫抗疫基金撥出66億元，在兩年內於公營及私營機構創造約30,000個短期職位之外，亦針對近一兩年的畢業生開設4400個職位。

他表示，在編制新一份財政預算案時，既要考慮現時疫下市民的需要，也要及早部署和投資未來，強調總結過去的幾次經濟低潮，不能只著重解決當下的困難，是要讓整個社會有迎接挑戰的心態及準備，好好把握危機中轉型升級的契機，把香港的經濟結構順勢推上更高台階。▼社交距離措施 再延續至1月20日▼