全港速遞員周二起可免費檢測一次　即日起接受網上預約

本港第四波新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局今日（17日）公布，繼外傭及地盤工人後，政府將由1月19日至1月31日，為全港所有速遞員，包括外賣食品速遞員，透過網上預約服務，提供一次免費的社區檢測中心病毒檢測，由即日起可接受預約。

食衞局宣布，鑑於近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低病毒在社區傳播的風險，由1月19日至1月31日，為全港所有速遞員，包括外賣食品速遞員提供一次免費的社區檢測中心病毒檢測。速遞員必須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務，由即日起可接受預約，未有預約者需自行繳付240元的檢測費用。

而社區檢測中心的開放時間為，每天上午8時至下午1時30分、下午2時30分至晚上8時。中心在中午及晚上關閉後，會進行深層清潔及消毒。速遞員在預約時段到達中心後，須出示預約時所用的身分證明文件及預約確認短訊，以核實身分。

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局方提醒，如果速遞員已有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示，接受政府提供的免費檢測，不應前往社區檢測中心。其他免費檢測渠道包括︰郵政局、港鐵站或醫管局指定普通科門診診，所索取的深喉唾液測試樣本收集包。

局方續指，社區檢測中心免費檢測服務期間，每名速遞員只可接受一次免費檢測。若檢測結果呈陰性，將收到電話短訊通知；若有樣本呈現初步陽性，則會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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