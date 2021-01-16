佐敦油麻地街坊排隊做免費檢測　有少數族裔避評政府資訊是否足夠

油麻地及佐敦一帶新冠肺炎疫情繼續擴展，政府昨晚（15日）向新填地街20至26號發出強制隔離令，另外又擴大油尖旺區的強制檢疫名單，至今有20座大廈納入名單，又加設流動採樣站。 今日（16日）官涌體育館的採樣站首日營運，未開門前曾有20多人排隊；衞生署亦在廣東道設施4架流動採樣車，有區議員在場即席呼籲街坊前往檢測。民政署在兩個地點安排少數族裔工作人員協助，有來檢測的尼泊爾人指，從英文新聞得知有免疫檢測，又對區內爆疫感擔心。

居民只需要前來登記個人資料，即可免費檢測。（廖雁雄攝）

官涌體育館的檢測中心在早上10時投入運作，場內有兩名就操中英語，以及尼泊爾語等語言的少數族裔工作人員。

未開門便有20多人排隊。譚先生所住的大廈，2至3號都有確診者，所以前來檢測。他說：「早啲嚟，早發現早隔離呀嘛」，又指早前已曾檢測，「最緊要係大家都平安」，認為官涌體育館的附近較梁顯利社區中心更近，更方便。

蔡小姐也表示，佐敦道偉晴街的大廈出現兩宗確診個案，「對人我嚟講比較近，同埋人流比梁顯利少。之前我去梁顯利等咗兩個鐘。」她透露，從新聞得知新填地街有爆發時已感擔心，「宜家都係盡早做檢測。」

另外，前來檢測的亦有少數族裔。居住於廟街的少數族裔街坊稱，單位被分割成三個獨立套房，自己與兩名家人同住，一人年紀較細，故對區內疫情感憂慮。能操英語的他表示，從港台的英文新聞得知強制檢測消息。被追問政府向少數族裔發放的資訊是否足夠時，他則不願意評論。

除了官涌體育館的檢測中心外，衛生署亦在廣東道安排4輛流動檢測車。尖沙咀西區議員陳嘉朗透露，由於廣東道較多尼泊爾人士聚居，「佢哋就算唔知有強制檢測，見到好奇都會問下發生咩事。」現場亦見到區議員輪流呼籲人士前往檢測。

政府為「廟街疫區」的大廈提供免費的檢測服務。（廖雁雄攝）

與一家前來檢測的Gurung對爆疫感「擔心」，她們一家都懂英文，故接受政府的資訊並無問題。她的兒子：「我哋都知廣東話是好重要，但有部分人唔識。」

在新填地街附近開店的Mary，她能夠說少許廣東話，她疫情以來一直嚴陣以待，工作時會上手套、口罩，不時以酒精搓手。她及身邊朋友都能夠閱讀英文，所以不覺得有資訊問題，認為政府的資訊足夠。

Sarita的店鋪在疫廈的左邊，她知道有大廈要強制檢測，但不知區內人士也可以前往檢測。她同意有部分的小數族裔未必懂中英語，但有自願團體為他們翻譯資訊，不認為有資訊落後問題。

對於今次爆發源於劏房，雖然Sarita不是住在劏房，但眼見不少同鄉或港人住在劏房，環境惡劣，認為政府要正視問題。