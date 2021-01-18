確診食肆｜增6餐廳上榜　患者曾到中環勝香園、朗屏麥當勞

新冠肺炎疫情反覆，周日（17日）新增55宗確診，更有逾80宗初步確診。根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增6間食肆上榜，包括柴灣興華廣場大快活、元朗朗屏商場麥當勞。另有一名曾到高等法院的確診者，曾到上環信德中心的粉色記憶，以及中環著名大牌檔勝香園。 另外，新增的確診者中，包括食環署外判清潔工人，曾清潔多個油尖旺區的公廁，包括炮台街公廁、加士居道公廁、佐敦道公廁、街巿街公廁、上海街／窩打老道公廁，以及油麻地街巿公廁。

據衞生及防護中心在周日（17日）晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，有6間餐廳新上榜。名單可見，個案編號9538的29歲女子，居於上環盈峰一號，曾到高等法院大樓，又曾到信德中心食肆粉色記憶，以及中環著名大牌檔勝香園。港島區另有一食肆上榜，居於興華(二)邨安興樓的26歲女患者（個案編號9537），曾到興華廣場大快活。

在九龍及新界方面，個案編號9551的63歲男子，曾到尖沙嘴永利大廈的源記燒味粉麵茶餐廳；編號9523的65歲男子，亦曾到土瓜灣華園美食；居於朗屏的7歲男童（編號9558），則曾到朗屏商場麥當勞。

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除了食肆，由於今日新增了3名確診者為食環署外判清潔工人，3人均在油尖旺區工作，故名單上亦出現了7個該區公廁，不過名單上只見其中2名清潔工的個案編號。2名清潔工分別為編號9552及9553，2人均為女性，前者55歲居於油麻地渡船街18號；後者則41歲，居於油麻地廟街157號。2人均曾到炮台街公廁、加士居道公廁、佐敦道公廁、街巿街公廁、上海街／窩打老道公廁，以及油麻地街巿公廁。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

另外，編號9533的9歲男童，居於深井麗都花園2座，就讀該區的靈光小學，亦曾到該區的陳記廣場。翻查資料，麗都花園2座亦新增列入強制檢測名單。