確診食肆｜新增4餐廳　荃灣龍門一番　葵涌海寶漁港上榜

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布1月14日新增29宗確診個案。衞生防護中心晚上又公布確診者最新行蹤名單，新增4間餐廳有患者足迹。當中居於懷疑出現垂直傳播的石蔭邨仁石樓一名59歲男確診者，曾到過葵涌福蔭大廈海寶漁港；他亦曾赴荃灣楊屋道街市。 另外，青衣救護站至少5名救護員「中招」，當中一名32歲男確診救護員曾赴荃灣「龍門一番 上海．紫砂燉湯」等餐廳。

據衞生及防護中心在1月14日晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，有4間餐廳新上榜，當中兩間均位於葵青區。石蔭邨仁石樓由於有兩個單位出現確診個案，1月14日被納入強制檢測。而一名居於石蔭邨仁石樓的59歲男子（#9363），則曾於1月11日或之前赴葵涌福蔭大廈海寶漁港。

該名確診男病人於1月11日發病，是今日確診個案之一，與本地個案有流行病學關連。根據衞生署資料，他曾於1月10日到過荃灣楊屋道街市。

另外，青衣救護站爆疫，當中一名32歲男確診救護員（#9334）則曾於1月8日到過青衣涌美老屋村92號的「六記」，以及荃灣中染大廈的「龍門一番 上海．紫砂燉湯」。他於1月10日發病，居於青衣海欣花園6座，與本地個案有流行病學關連。

其餘上榜餐廳包括位於灣仔建康大廈的「大快活」，一名52歲的確診男子（#9358）曾於1月11日或之前到訪過。該名確診男子無病徵，居於柴灣環翠邨貴翠樓，為感染源頭不明個案。

▼1月14日報告確診者行蹤▼

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▼社交距離措施 再延續至1月20日▼