確診食肆｜增3餐廳　新填地街疫廈患者曾到形點西餐館及三哥

本港新冠肺炎疫情持續，今日（13日）新增42宗確診，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增3間食肆有患者足跡。居住爆疫的新填地街20至26號唐樓的女患者，曾到過元朗元朗形點 I的 Brotzeit German Beer及形點 II 的譚仔三哥；其他確診住戶就分別到過中環廣場、交易廣場等。另有一名女患者報稱到過西九龍中心肯德基。

據衞生及防護中心晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，爆發感染的新填地街20至26號唐樓，患者都足跡遍佈多地。居住新填地街20號的22歲女子（個案編號9326），在上周六（9日）報告或最後到訪元朗形點 I的 Brotzeit German Beer及形點 II 的譚仔三哥，她在翌日（10日）發病，昨日（12日）確診。

新填地街患者到過交易廣場和中環廣場

其他同樣居住新填地街20號的患者，一名28歲男子（個案編號9299），本身為中九龍幹線群組，上周六報告或最後到訪交易廣場1座及交易廣場2座；同為中九龍幹線群組的47號女子（個案編號9298）上周六到過富榮花園4座；42歲女子（個案編號9321）本周日（10日）到過油麻地街市。

住22號的75歲男（個案編號9323），上周五至日先後到訪中環廣場、九龍城定安大廈及油麻地街市。住26號的26歲女子（個案編號9306）上周五到過廣東道 324 號，上址為唐樓，地面有地舖，樓上為住宅。

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女患者去過西九龍中心KFC

另外，一名居住葵青葵盛東邨盛逸樓的31歲女子（個案編號9343），上周六報告或最後到訪西九龍中心肯德基，本周日發病，周一（11日）曾到瑪嘉烈醫院。

一名居住葵青葵盛東邨盛逸樓的31歲女子（個案編號9343），上周六報告或最後到訪西九龍中心肯德基。（互聯網）

▼1月13日．近14日患者住所及行蹤▼

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▼社交距離措施 再延續至1月20日▼