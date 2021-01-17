廟街疫區｜新填地街染疫居民出院後無家可歸　區議員批安排混亂

油尖旺區接連出現多宗確診個案，政府向新填地街20至26號的雙數號碼門牌唐樓發「隔離令」，全數居民需隔離，直至1月29日前都不得歸家。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（17日）表示，如有居民確診後康復出院，可入住檢疫中心，或自行安排地方入住，因部分地方仍需徹底清洗。 不過油尖旺區議員何富榮指，有新填地街居民今日（17日）康復出院後，卻不知何去何從，也不知可入住檢疫中心，最終需投靠附近的親友。另外，居民於隔離令生效前便已需隔離，換言之在隔離令結束前，相關人士即使完成14日隔離，惟他們問及職員是否可續留在隔離酒店時，對方均指未有相關安排。

政府早前向新填地街20、22、24和26號發出隔離令，任何人士獲許可前，均不得進入或離開上述地點，有效期至本月28日晚上11時59分。今日有記者問及張竹君，如病人於隔離令結束前出院，當局會如何安排，當時她回應說：「油麻地嗰度我知嘅，佢哋如果係出院嘅話，因為都想有關部門做多次徹底清洗，然後先畀居民入返去住，所以出院嘅話一係自己安排地方住，一係就可以入檢疫中心住。」

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不過油尖旺區議員何富榮表示，有居住於隔離令範圍的尼泊爾裔人士，較早前確診入院，到今日康復出院時，並不知道可入住檢疫中心，之後又發現不能回家，最終只可投靠附近的親友。他表示，已接觸了兩宗類似個案，批評當局安排混亂，醫院本身已知悉二人居於隔離令範圍，假如當局可安排他們入住檢疫中心，應主動提出有相關安排。

部份居民將完成檢疫 惟居所隔離令未完結

何富榮又指，有部分居民在隔離令生效前，已經需入住隔離酒店，還有數天便隔離完成，但屆時隔離令仍未結束，即仍未能回家。他續指，有隔離人士曾向現場民安隊人員查詢，是否可在隔離令結束前，繼續留在酒店，但對方指未有相關安排。他表示，部分居民現時感到迷茫，認為當局應盡快交代如何安排。