廟街疫區｜曾祈殷倡同驗商戶、所有居民　深水埗等區域應定期驗

社會新聞
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新冠肺炎疫情肆虐，港府將油麻地彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道內大廈列為「指定範圍」，當大廈有一宗個案都要強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今天（18日）表示，除了確診大廈的居民外，政府應該要求「廟街疫區」內所有居民、商戶接受強制檢測，方可盡快掌握整區的情況。

他建議政府延長第一次檢測期限至五天，也應延長每天檢測承辦商的服務時間，以便利市民檢測，在兩周內亦應為居民提供兩至三次檢測。

另外，他認為深水埗、土瓜灣、觀塘區亦有不少單幢式唐樓，屬於「三無大廈」，亦或有喉管問題，政府應考慮定期為這些區域的居民提供檢測，降低強制檢測的門檻。

▼1月17日　「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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曾祈殷在港台節目《千禧年代》表示，除了確診大廈的居民外，政府應該要求「廟街疫區」內所有居民、商戶接受強制檢測，方可盡快掌握整區的情況，「如果只有確診大廈檢測，未必可以好快知嗰區隱患去到邊。」

倡延長每日檢測服務時間
他建議政府延長第一次檢測期限至五天，也應延長每天檢測承辦商的服務時間，以便利市民檢測，「好夜收工嘅人都可以做到，又唔使請假」。他認為若無禁足令配合，強制檢測的成效會受影響，建議市民在取得檢測結果報告前，應該禁足；但稱亦明白不少人需上班，建議若不能實施禁足令，政府也應提供重覆的強制檢測，在兩周內提供兩至三次檢測，並應更著力去找出區內所有應接受強制檢測的人。他補充，市民現時應盡量避免到「廟街疫區」購物及用餐，可免則免。

▼廟街疫區　居民接受檢測情況▼

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深水埗、土瓜灣、觀塘區多「三無大廈」　社區中有不同火頭

另外，曾祈殷認為深水埗、土瓜灣、觀塘區亦有不少單幢式唐樓，屬於「三無大廈」，亦或有喉管問題，政府應考慮定期為這些區域的居民提供自願檢測篩查，也應降低強制檢測的門檻，若這些區域的舊樓有人確診，即使只有一人確診，也應考慮強制檢測。

他又稱，政府一直無法壓低確診數字，反映社區中有不同火頭，現時疫情再現升勢是預計之中。他認為，地盤群組會引起社區爆發，政府應定期強制地盤工人檢測，因為香港地盤多，這種工種易「走埋一齊」，又因工作性質辛苦，難戴口罩或戴得好口罩，定期檢測才可阻截傳播。

根據油尖旺區議員整合資料，「廟街疫區」累計有32幢大廈須強制檢測。（油尖旺區議員提供圖片）

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