廟街疫區｜議員：僅半數居民完成強制檢測　倡政府延檢測期

新冠肺炎疫情肆虐，港府將油麻地彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道內大廈列為「指定範圍」，當大廈有一宗個案都要強制檢測。九龍西立法會議員、民建聯的鄭泳舜今天（18日）在電台節目表示，現時「廟街疫區」內接受了強制檢測的市民實際上大概只佔總數的五至六成，提倡政府多宣傳檢測的重要性及違法的後果，亦應延長檢測期多三天。 另外，油尖旺區議員、民主派的陳嘉朗表示，當局目前未能掌握住戶名單，多只能拍門尋人，但衞生署及民政署均不會主動通知區議員確診個案，即使較熟悉當區情況的區議員願意協助，也出現滯後情況。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，現時「廟街疫區」內接受了強制檢測的市民實際上大概只佔總數的五至六成。（資料圖片／歐嘉樂攝）

鄭泳舜在港台節目《千禧年代》表示，現時「廟街疫區」內有近1800人完成了強制檢測，實際上只佔需檢測人數的五至六成，「仲有幾大量嘅市民係未去做」，他認為政府應多宣傳檢測的重要性及違法的後果，亦應延長檢測期多三天，及延長每天檢測承辦商的服務時間。

他又稱，當區有很多劏房，喉管的接駁或出現問題，希望政府盡快派人視察情況，若有需要應考慮把居民撤離到檢疫中心，否則留在家中也會有感染風險。他又認為，深水埗、土瓜灣區多劏房，樓宇之間相距亦近，政府如能多在這些區域提供檢測，也可令居民安心。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

區議員：當局目前未能掌握住戶名單 僅拍門尋人



此外，油尖旺區議員陳嘉朗在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，新納入強制檢測的渡船街18號，屬唐樓及有劏房，居民不少是來自菲律賓、印度、巴基斯坦等，幸好業主負責任，當收到政府通知後，立即通知其租客，但部分業主或已移民，故已失聯。

當局目前未能掌握住戶名單，陳嘉朗坦言多只能拍門尋人，但他稱無論是衛生署及民政署均不會主動通知區議員確診個案，故即使較熟悉當區情況的區議員願意協助，也出現滯後情況。他又指，佐敦北仍有不少性工作者出沒，擔心若是非法入境者，因無身份證下更不會主動檢測，希望入境處及警方介入。