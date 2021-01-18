廟街疫區｜何栢良憂蔓延大角咀、深水埗　倡居民強檢　高危業禁足

油麻地佐敦「強檢小區」疫情持續嚴峻，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在港台節目《千禧年代》表示，當區傳播仍活躍，擔心當傳播鏈未截斷，不少居民仍如常跨區工作，屆時不再是「小區」，將擴展至多區傳播，由油尖旺蔓延至大角咀、深水埗等。他建議，從事高危行業如餐飲業及地盤，政府可考慮實施禁足令。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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何栢良表示，油麻地佐敦「強檢小區」成傳播黑點，當中涉及爆發兩輪疫情的將藍隧道地盤工人，區內亦有不少舊唐樓及少數族裔，目前超過7,100名油麻地指定區域的居民已檢測，估計1%居民已確診，對比早前要接受強制檢測的40多座大廈，陽性個案佔0.03至0.05%，反映當區傳播仍活躍，建議盡快要求整區居民接受強制檢測



不少居民仍要跨區工作 若不盡快截斷傳播屆時不再是「小區」

但是，他指出，不少當區居民仍繼續跨區工作、在區內的垃圾桶旁繼續除口罩食煙，短租劏房戶或搬離，將令病毒傳播。他直言，若不盡快截斷傳播源，屆時不再是「小區」，將擴展至多區傳播，由油尖旺蔓延指大角咀、深水埗等。

何稱，病毒5日為一周期，強調只做一次檢測一定不足夠，且非100%準確，認為無限制居民活動或禁足令，無助截斷傳播鏈，建議完成一次檢測後，最快5日後再做第二輪檢測；若從事高危行業，例如餐飲業及地盤，政府可考慮實施禁足。