海洋公園｜山下零售消閒區將免費入場　增歷險主題區包括空中滑索

海洋公園獲政府撥款54億元「吊鹽水」，以償還貸款及營運一年，惟需重新審視其定位並制定初步計劃，商經局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒今日（18日）召開記者會，交代方案。 在新方案中，山下園區，由港鐵站出口至深水灣海邊，將成免費入場零售餐飲消閒區，至於山上園區則會按景點收費，園區將增設新奇歷險區，遊戲設施包括搖桿車、空中滑索等。劉鳴煒又透露，冀水上樂園在今年暑假後，如疫情許可下投入服務。

根據記者會上的宣傳片，園區將會設全新零售、餐飲及消閒區，並有多元活動空間、兒童遊樂區等，供市民遊玩，另一方面，公園會加強保育教育。至於在新的機動遊戲方面，會增設歷險主題區，遊戲設施包括搖桿車、空中滑索等，全天候水上樂園，健康消閒區則繼續會有瑜伽、行山等活動。

海洋公園公司董事局主席劉鳴煒今日（18日）召開記者會，交代方案。（余俊亮攝）

劉鳴煒指，在過去大半年，深入聆聽公眾期望及意見，大部分希望「回歸初心」，即保育及教育，並體現好玩及刺激，作為港人的重要地標，強調公園未來創新的思維，「公園不只是主題公園」，希望吸引廣泛市民經常到訪。



劉續指，日後山下園區，港鐵站出口至深水灣海邊，將成免費入場零售餐飲消閒區，新設施會由不同伙伴營運；至於山上園區，則按景點收費，遊人戴上電子手帶或QRcode，以進行繳費。



他說，大部分舊設施在未來數年退休，將引入第三者夥伴經營，核心主題區有動物展品及少量機動遊戲，會由公園自行營運，第三者負責歷奇及保育設施。劉指，而水上樂園冀今年暑假後，如疫情許可投入服務。

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