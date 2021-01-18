消息：海洋公園海豚表演將絕跡　跳樓機摩天輪等7機動遊戲將退役

政府早前撥款54億元予海洋公園以助其渡過財困，但要求公園審視定位，涉及減省不必要開支，以及關閉部分景點設施。據消息人士透露，位於山上園區、涉及「海洋天地」及「急流天地」合共7個機動遊戲設施，將於2至3年內退役，並考慮將該位址，以投標方式邀請商戶營運；而備愛愛護動物團體非議的海洋劇場海豚表演亦會停止，但實際日子有待落實。

消息人士指，「海洋天地」及「急流天地」合共7個機動遊戲設施，包括「摩天巨輪」、「瘋狂過山車」等將會於2至3年內退役。（陳晶琦攝）

▼部分將「退役」機動遊戲▼

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動感天地及冰極天地機動遊戲將保留營運

海洋公園近十多年以機動遊戲設施成為其中一大賣點，但隨著部分機動遊戲設施日益老化、維修成本提升，政府早前要求海洋公園重新審視及調整機動遊戲的組合模式，或需要關閉部分景點設施，以削減開支。



消息人士透露，「海洋天地」及「急流天地」合共7個機動遊戲設施，包括「摩天巨輪」、「瘋狂過山車」、「極速之旅」跳樓機、「飛天鞦韆」、「滑浪飛船」等因機件殘舊，將於2至3年內退役。同時，該位址會考慮以投標方式，邀請世界各地或本港的營運者進駐，以提供更多元化的機動遊戲設施，公園從中可收取某個百比分的收益，從而提高公園整體收入。

而較新落成、位於「動感天地」、「熱帶雨林天地」及「冰極天地」的機動遊戲設施則會繼續保留，並由公園自行營運。

較新落成、位於「動感天地」、「熱帶雨林天地」及「冰極天地」的機動遊戲設施則會繼續保留，並由公園自行營運。（陳晶琦攝）

「海洋劇場」改作用途表演場地

為配合保育角色及回應不同持份者的意見，引起動保人士批評的「海洋劇場」海豚表演亦會取消，但實際日子暫未確定，屆時將會改為多用途表演場地，料可容納3,000人。



消息人士預料，公園未來發展方向可視作渡假村或是一個旅遊景點的目的地，公園自身定位則為「館長」，屆時將有超過一半的場地外判，讓營運者進駐經營，公園可發揮管理人角色，且仍舊保留多個海洋及生物展館，以達致保育及教育的目標。

▼海洋公園海洋劇場海豚表演▼