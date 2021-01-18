海洋公園救亡│政府擬再撥16.7億　下園區免費開放　機動遊戲外判

海洋公園去年獲政府撥款54億元救亡，商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒及旅遊事務專員黃智祖今日（18日）公布具體「重新方案」，海洋公園計劃免費開放下園區，冀吸引更多人流，不再只做主題公園；同時會改變營運模式，將部分設施外判，達到自負盈虧；並配合《施政報告》「躍動港島南」計劃發展南區。政府計劃再向海洋公園注資，提供一筆過非經常撥款16.7億，並將還款期推至2059年，目標最終達致自負盈虧。

海洋公園今日（18日）公布重新方案，包括計劃免費開放下園區。（資料圖片）

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商務及經濟發展局局長邱騰華今日表示，一直重新審視海洋公園未來路向，並與不同持份者深入討論，各界都希望海洋公園能繼續運作，在轉型及發展中得到清晰共識，分別是重視洋公園獨特教育性、逐步改變營運，不能只做主題樂園，減老舊設施及帶動經濟，發展成悠閒度假區域，帶動南區。

冀吸人流非「一年先去一次半次」

邱騰華提出四項重點，第一，免費開放公園下園區，希望打造隨心隨意入場消遣及零售區域，方便遊人享用，透過改變購票方式，並非「一年先去一次半次」。

第二，改變營運：將部分園區設施外判其他營運者，或以商業合作方式經營，海洋公園會保留部分設施自主，希望最終達致自負盈虧。

第三，會繼續發展保育教育工作。

第四，配合《施政報告》「躍動港島南」計劃，透過園內外發展、水上旅遊及其他區域展景點合作。

邱承認，海洋公園需時改動，政府必須助一臂之力，由於海洋公園對政府債務負擔，若免除可輕身上路；教育及保育，有時限式經費支援；去年僅129日開放，困難下仍有其他開支，財政上一筆過撥款重整後自負盈虧。

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還款期推至2059年 明年起每年提供2.8億

旅遊事務專員黃智祖表示，海洋公園集中教育及保育，由22/23年開始建議4年每年提供多2.8億元，4年共11.2億元，短時間內轉型前出現現金短缺情況，考慮未來預期反彈或起伏等不明朗因素，需要提供空間及支持，就政府貸款（去年申請立法會財委會延遲1年至今年9月）修正貸款條件，免息至7月，並推遲至2028年9月始還款，限期延長至2059年，如公園營運預期好，可要求提早還款。另外，由於要提供資金營運，過去一年大部分時間關門，對營運是挑戰，政府將提供非經常資助16.7億元。

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