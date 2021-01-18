梁國雄護髮｜終院拒暫緩法令　若為公平要女犯全剪髮看並不可取

有「長毛」稱的前立法會議員梁國雄，就懲教署只規定男犯須剪短髮，認為有性別歧視之嫌，經多年訴訟，去年終極上訴得直，終院並下令署方須取消存在不平的剪髮措施。署方早前向法庭申請，希望能把決定暫緩半年執行，並透露在考慮3個方案，包括要女犯亦同時剪短髮等，惟終院法官認為這案已處理多時，毋須半年時間才能執行，也在判辭提到，若為了要公平，要女犯也全部剪短髮，驟眼看並不可取，最後拒絕批出暫緩執行令，並再宣稱只限男犯要剪短髮的做法違反性別歧視條例故屬違法。

梁爭取6年終獲勝訴

上訴人梁國雄，答辯人為懲教署署長。梁於因在示威干犯刑事罪行，2014年被判入獄4星期，並須要剪掉他當時已及腰的長髮，他認為署方這措施只限男犯，女犯卻可以留有長髮存在不公，故提出司法覆核，惟案件經原審及上訴，2020年11月27日才獲終極勝訴。

懲教署正考慮3個方案

終院下達有關裁決後，要求雙方就訟費，及署方會如何作出修訂等向法庭呈書面陳詞，終院今(18日)就涉及的事項下判辭，並引述署方提到正考慮3個方案，包括：

方案1，男犯頭髮須剪短或中等長度，女犯則可以留至面脥或腋位的長度，若任何人事有特別需要可另作考慮。

方案2，無論男女犯，頭髮只能留至中等長度。

方案3，男女犯可以隨意保持其頭髮長度，除非有醫學上的需要。

在這3項方案未有決定前，男犯仍要繼續保持短髮。

「長毛」為社運而被迫剪掉長髮，及其爭取司法覆核的經過。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

選方案3所需做的並不多

終院法官認為，這3個方案均不複雜，且在囚人士頭髮的長度問題，已討論多年，亦曾交律師討論，實在不能明白為何仍須暫緩半年時間，而署長亦已有足夠的時間考慮。他們又指，方案1及2，只是頭髮長度的問題，又說若為要令措施平等，從而選擇方案2，並要所有女囚犯也全部要剪短頭髮，驟眼看並不可取；至於方案3，其實並不需要做些甚麼，只是把原有違憲的規條移除即可。

再向律政司取意見而延後並無說服力

法官又透露，署方聲稱要暫緩6個月的原因，尚包括他們要交律政司重新整理剪髮政策尋求意見，料需時14星期，另培訓及落實措施等，再需另外6周。

惟法官認為因此而要暫緩決定，實在無甚說服力，又指目前只是要署長決定要採用那一個方案而不抵觸法例即可。最後法官並無批出暫緩令，並在判詞重新下令指有關做法違憲。

只批准梁取兩大律師的訟費

此外，就訟費方面，署方同意支付梁的訟費，惟梁要求支付他3名大律師的費用，終院卻認為案件的複雜程度毋須動用3名大律師，故只批准只可索取2名大狀的費用。

案件編號：FACV 8/2019