政府承認早前與尼泊爾確診者溝通不順　最近一次講座用廣東話進行

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（18日）新增個案高達107宗，當中至少20宗無源頭個案來自油尖旺。政府分析本月4日至今本港確診患者數據，發現661宗本地個案中，逾兩成半屬南亞裔人士，主要是尼泊爾人，亦有部份印度人。 衞生防護中心健康促進處主任何理明醫生直言，近日大量新個案，在初期進行接觸追蹤工作時，與尼泊爾人士因語言問題，溝通不太暢順，阻礙調查，在聯絡一個非牟利組織提供支援後，周末起溝通已有改善，獲得新及有用的資料。 何理明又承認，早前在社區舉行的講座以廣東話，而非少數族裔語言進行：「民政處當時建議我們以英文簡報、廣東話講解，亦有即時傳譯員在場。」 他指，為加強宣傳溝通，已電郵多國駐港領事、300個非政府組識及1,000個外傭中介或事務所等機構，講解疫情最新發展，呼籲各種族人士共同抗疫。相信民政署將跟進地區宣傳教育工作，並安排即時傳譯員出席社區活動。

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本港今日新增的102宗本地個案中，有42宗屬源頭不明，當中20宗無源頭個案來自油尖旺，10宗是強制檢測指定範圍內的住戶。而政府分析本月4日至今的確診數據，合共661宗本地個案中，超過25%都是南亞裔人士，主要是尼泊爾人，亦有部份印度人。整體本地個案中近兩成半（160宗）來自油尖旺區，120宗更屬指定範圍內，其餘來自九龍城、元朗及深水埗。

油尖旺區連日來多人染疫，政府分析本月4日至今的確診數據，合共661宗本地個案中，超過25%都是南亞裔人士，主要是尼泊爾人，亦有部份印度人。（張浩維攝）

早前與尼泊爾確診人士溝通不順、阻調查

衞生防護中心健康促進處主任何理明醫生今日在疫情記者會直言，近日出現大量新個案，初期進行接觸追蹤工作時，發現與尼泊爾人士語言溝通不太暢順，阻礎了調查，其後聯絡到非牟利組織「基督教聯合那打素社康服務」支援，周末起溝通已有改善，獲得新及有用的資料。



他指，政府一直有透過單張海報、網上社交平台及傳媒等不同渠道提醒市民注意個人環境衛生，但因應外傭及南亞裔人士間先後出現爆發，已加強宣傳，將重要資訊翻譯成尼泊爾、印度、巴基斯坦（烏都語）、菲律賓等9種語言。而政府1月15日已向所有駐港領事發電郵，亦致電聯絡尼泊爾及印度領事講解本港最新疫情。同日在民政協助下，於油尖旺多元文化中心舉辦講座。

落區講座以廣東話進行 相信NGO會助翻譯簡報重點



惟被問到最近一次落區進行講座的細節時，他承認講座以廣東話而非少數族裔語言進行：「最近落區是與民政事務處合作，民政處當時建議我們以英文簡報、廣東話講解，亦有即時傳譯員在場」。他又說，有向兩個非政府組織提供講座簡報，相信他們會將重點翻譯及轉發予同種族人士。他強調有將最新的疫情資訊、執法信息或最新檢疫資訊，以圖文並荗形式在社交網站發布及與社區組織分享，而民政署將跟進地區宣傳教育工作，並安排即時傳譯員出席社區活動。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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邀醫護以尼泊爾及巴基斯坦語拍宣傳片



何理明解釋，或因少數族裔的文化及宗教背景，他們有不少跨家庭聚會、分享食物及傾談，亦有機會因所住地方擠迫、共用衞生措施，令感染病毒機會增加，且他們信息流通多集中同種族圈子，故政府周日起以安排以8種語言在電台宣傳，並電郵通知300個非政府組織及1,000個外傭中介或事務所等機構，另以尼泊爾文在網上雜誌及少數族裔報章刊廣告。



此外，防護中心及非政府組識，近日邀醫護拍攝了尼泊爾及巴基斯坦語言的短片，呼籲他們注意衞生、社交距離及盡快做檢測，片段已上載至防護中心YouTube，並請非牟利組織在社交媒體宣傳。

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