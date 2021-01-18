三罷擲竹枝落路軌　兩成年被告囚10月　未成年女生判更生中心

前年11月全港「三罷」期間，東鐵線大埔路段有人投擲竹枝，3名男女被指與事件有關，早前被裁定危及他人安全罪成，案件今(18日)在粉嶺法院判刑，裁判官黃國輝指案情極為嚴重，多人把長40至50枝長1米的竹枝拋到路軌，定必危及乘客的安全，亦會影響鐵路運作，法庭須判阻嚇性刑罰，故判兩名已成年的被告入獄10個月，未成年的女被告則入更生中心。

3名罪成的被告：17歲姓王女學生；何頌玹(24歲，保險從業員)；及郭力豪(28歲，設計師)。控罪指他們於2019年11月11日，在大埔公路元州仔段一條天橋上，將竹枝放在或投擲在港鐵東鐵綫鐵路上。

辯方律師求情時指，案中年紀最少的王，原本想到日本升學，但因本案無法出境，現於浸大就讀，報告指她適合判入更生中心，並認為這有助加強她的守法意識；從事保險業的何，自小品學兼優，數學成績優異，在科技大學畢業；郭則在小康家庭成長，與家人相處融洽。

裁判官考慮案情及各被告的求情理後，認為兩名已成年的被告何及，應以監禁11個月為量刑起點，考慮他們過往無案底，酌情減刑一個月，兩人各須被囚10個月，法官亦採納報告建議，判17歲的王入更生中心

案件編號：FLCC 5000/2019