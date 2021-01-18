柴灣峰華邨曉峰樓12樓以下13室須撤離　袁國勇指病毒垂直向下傳播

本港第四波新冠肺炎疫情爆發，柴灣峰華邨曉峰樓13號室累計有3個單位確診，共涉及8名病人，現時整座大廈累計有5個單位有居民染疫，總數涉及11名病人。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（18日）到曉峰樓視察，指大廈存在垂直傳播，故提出先撤離12樓以下的13室住戶，為最安全的做法。至於12樓之上其他13室住戶不需撤離，但將於1月21日及28日再次接受病毒檢測。

▼1月18日柴灣峰華邨曉峰樓檢測、袁國勇視察情況▼

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專家視察揭染疫單位座廁氣喉被切除

環境保護署首席環境主任梁啟明表示，環保署聯同運防局的特別審查小組已巡視兩個單位，發現座廁出現改動，反虹吸管疏氣喉被切除，並埋藏於牆壁內，因此無法看到喉管具體情況。他指，審查小組將會到其他樓層的13室單位視察。

袁國勇表示，峰華邨曉峰樓最早發病的住戶為12樓13室，其後9樓及11樓13室住戶亦相繼確診。他認為大廈存在垂直傳播，先撤離12樓以下的13室住戶，為最安全的做法。至於12樓以上的13室單位，房署則會安排職員視察喉管是否正常，該批住戶亦將於第5日及第14日，即1月21日及28日，再次接受檢測。「留喺度應該安全，但唔可以保證跟住冇確診病例。」

袁國勇指曉峰樓樓齡30年︰唔理想係意料中事

袁續指，曉峰樓的樓齡已有30年，其中九成的單位已售出，不屬房屋署的管轄，因此喉管問題是戶主的責任，並指「唔理想係意料中事」 。他認為有13室住戶切斷喉管後，藏在牆內未必能完全密封，病毒氣溶膠或經牆罅擴散。他強調當氣溫低於15度，濕度低於40時，氣溶膠的生存時間更長，「我哋同事都戴咗N95，因為知同夏天果陣好唔同，所以要小心好多。」

病毒向上傳播機會低 撤離將造成擾民

袁國勇又指，另外兩個非13室的確診單位，即5樓09室及12樓15室，懷疑是以接觸為傳播途徑。他推斷，12樓13室及15室使用相同升降機，可能透過按鈕接觸到病毒；而5樓09室的住戶，則可能經大廈門口的接觸傳播。但他指以上僅是揣測，不排除有其他情況。

問到為何不撤離12樓以上的13室住戶，袁解釋，由於現時病毒的傳播途徑由上而下，當局亦已用漂白水從上層起消毒喉管，認為住戶留在單位仍屬安全。他亦指，若住戶檢測後呈陰性，估計病毒向上傳播機會很低，因此安排撤離將會造成擾民。「全部捉晒隔離，都幾擾民未必係好。」

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