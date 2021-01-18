新冠肺炎｜新增107宗創一個月新高　5名患者未能聯絡得到

新冠肺炎疫情再破百，衞生署今日（18日）公布錄得107宗確診，5宗未能聯絡，確診個案較日前大增一倍，上一次個案過百宗已經是去年12月19日。油尖旺一帶繼續成為重災區，42宗無源頭個案中，20宗都住當區，當中10宗更屬強制檢測範圍的大廈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君宣布，再多7幢大廈要強制檢測。今日錄得約50宗初步確診。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況

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張竹君：警方將隨身份證追蹤失聯患者

107宗確診個案，病人編號為9559至9665，5宗本地個案仍然聯絡中未有資料，相信來自油麻地檢測中心，衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，因電話號碼不正確，警方會隨身份證追蹤。患者年齡介乎2個月至94歲，55宗個案從社區檢測中心發現，當中28宗是油麻地檢測中心或流動站檢測到陽性。

102宗本地個案中，55宗有源頭，1人為中九龍幹線中段隧道工程密切接觸者、1人為將軍澳藍田隧道工程密切接觸者，其餘53宗都為家庭群組，最大的家庭爆發達8人。張竹君稱，大家無免疫力，往往發現到他們時，可能已有三代傳播。

今日確診個案中，5宗屬輸入個案，包括印尼及菲律賓外傭、兩人從尼泊爾返港，分別由第12日、19日樣本呈陽性、餘下一位為杜拜返港人士，其第12日樣本呈陽性。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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42人感染源頭不明 半數住油麻地重災區

油尖旺近日成為疫情重災區，42宗無源頭個案中，20宗住在當區，10宗更是強制檢測範圍的居民。今日再增加7幢大廈要強制檢測，上海街184-186號、上海街170至174號恆福大廈、新填地街18號、炮台街28至34號、廟街230至236號肇慶大廈、廣東道542號、廟街163號。

今日確診數字急升一倍，張竹君估計部分新個案跟當局擴大強制檢測範圍有關，民政事務總署資料顯示，1月16、17日油尖旺區有7,100人強制或自願檢測，加上社區仍然有爆發及隱形傳播，導致個案數字急升。