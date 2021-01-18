北區醫院內科醫生初步確診　曾為深切治療部病人插喉

本港第四波新冠肺炎疫情持續，北區醫院今日（18日）表示，一名調派往深切治療部工作的內科醫生，初步結果為陽性。患者於1月5日曾為深切治療部一名病人插喉，期間一直穿著全套個人防護裝備。院方亦指，兩名內科醫生及一名護士被界定為密切接觸者，沒有病人被列為密切接觸者。

該名於深切治療部工作的內科醫生，1月15日開始出現輕微不適，最後上班日期為1月17日。他昨晚（17日）因發燒及肚瀉到急症室求診，獲安排病毒測試後，初步結果為陽性，現時正在北區醫院接受隔離治療，情況穩定。他的臨床職務包括照顧新冠肺炎患者，並於1月5日曾為深切治療部一名病人插喉，期間一直穿著全套個人防護裝備。

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北區醫院指，感染控制組正就個案與衞生防護中心，進行接觸追蹤調查，並發現一名內科護士是患者家人，據了解是其妻子，另有兩名內科醫生曾與患者一同用膳。因此，3人被界定為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，並需接受病毒測試，結果全部呈陰性。此外，由於該醫生工作期間一直穿戴合適個人防護裝備，沒有病人被列為密切接觸者。

北區醫院續指，為審慎起見，將為深切治療部及內科職員和病人，安排病毒檢測及醫學監察。院方已徹底清潔消毒患者曾工作及休息的地點，並會繼續密切監察員工及病人的健康情況。

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此外，伊利沙伯醫院支援服務部一名運作助理亦初步確診，她於1月16日出現喉嚨痛和咳嗽等徵狀。她於1月17日上班前，前往伊院急症室求診，進行病毒測試，並於1月18日初步確診，目前情況穩定。她最後上班日期為1月15日。

醫院已即時展開接觸追蹤調查，該名同事主要負責醫院外圍清潔工作，沒有進行任何高風險醫療程序，並佩戴合適的個人防護裝備，因此沒有病人被列為密切接觸者。5名曾與該同事共膳的運作助理被列為密切接觸者，需要安排隔離檢疫。

有關部門的職員休息室及更衣室已經完成消毒，醫院已為有需要的員工安排病毒測試，所有測試結果初步呈陰性。