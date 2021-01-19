撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-01-19 23:45

提到「男士殺手」，除了大腸癌、肺癌外，還有由人類乳頭狀瘤病毒（HPV）引起的癌症，例如陰莖癌、肛門癌及口咽癌等。有中年男子曾因龜頭的腫瘤有間歇性流血及流膿而求醫，揭發患上陰莖癌，接受了可保留陰莖的腫瘤切除手術後已康復，雖然可正常排尿及保留勃起功能，但坦言感覺陰莖「和以往有不同」。根據香港醫學會問卷調查結果，超過六成受訪醫生均認同免費為11至15歲男性接種HPV疫苗，有專科醫生表示，除了女性接種HPV疫苗外，男性接種HPV疫苗更可提升群體免疫，打破社區HPV傳播鏈。

根據香港醫學會問卷調查結果，超過七成受訪醫生均認同免費為11至15歲男性接種HPV疫苗。（資料圖片）

香港醫學會副會長、泌尿科專科醫生麥肇敬指，HPV是非常普遍的病毒，可導致良性疣或引發癌症，包括肛門癌、陰莖癌、口咽癌、子宮頸癌等。男性雖然沒有患上子宮頸癌的風險，但仍有機會感染生殖器官濕疣，以及其他由HPV引致的疾病，例如九成以上的肛門癌與HPV有關、七成口咽癌與HPV有關，約七成陰莖癌亦有與HPV有關，這些疾病個案在過去20年均呈上升趨勢，而男性帶菌者亦有機會將病毒傳播給伴侶。

醫學界已證實，幾乎所有子宮頸癌（99.7%）是由HPV引起。而HPV屬高風險類型的有十多種，當中16型和18型會引起大多數相關的癌症。（香港醫學會提供圖片）

感染及傳染病專科醫生黃天祐表示，病毒透過皮膚接觸傳播，「不一定是性接觸，但如果與患者進行性行為，會增加感染風險」。黃醫生指， HPV屬高風險類型的有十多種，當中16型和18型會引起大多數相關的癌症，「患者如果持續地感染HPV，十年廿年時間後，細胞便會變成癌」，故不少感染HPV高風險類型的人士，若沒有及時診治，都會在中年時變成癌病。

港大醫學院外科學系泌尿科外科臨床助理教授林沛泓解釋，即使戴上避孕套進行性行為，由於避孕套只是遮蓋了生殖器官部份位置，若患者的疣是長在其他位置，如陰囊或陰部上，而伴侶觸及避孕套沒有遮蓋的部位，對方亦有機會感染病毒。（資料圖片）

戴避孕套進行性行為亦有機會感染HPV

港大醫學院外科學系泌尿科外科臨床助理教授林沛泓解釋，大部份人感染HPV後，約半年至一年時間便會痊癒，但有些人免疫力較低，例如愛滋病患者、曾接受器官移植手術人士、有遺傳性免疫系統缺陷者、正在服食抗排斥藥或使用類固醇的人等，便有較大機會持續感染，繼而引發癌症。「很多人以為進行性行為時佩戴避孕套，便不會感染HPV，但避孕套只是遮蓋了生殖器官部份位置，若患者的疣是長在其他位置，如陰囊或陰部上，而伴侶觸及避孕套沒有遮蓋的部位，對方一樣有機會感染病毒。」

陳先生（化名）正值壯年，早前因龜頭上有一個2厘米的拱形腫瘤有間竭性出血及流膿而求醫，但不感痛楚，遂到不同的家庭醫生及皮膚科專科醫生求醫，塗抹藥膏後情況未有好轉，腫瘤亦變得愈來愈大。後來陳先生向泌尿科專科醫生求醫，抽取組織化驗後，確診感染HPV及患上陰莖癌，屬高風險癌症，他其後接受了可保留陰莖的腫瘤切除手術、皮膚移植重建手術，以及前哨淋巴活檢手術，確保癌細胞沒有擴散。

康復者坦言術後陰莖感覺「和以往有不同」

手術後，陳先生指雖然能正常排尿，以及保留勃起功能，但坦言陰莖的感覺「和以往有不同」，目前亦要經常覆診檢查，確保沒有復發的跡象。主診醫生向他表示，幸好這次在早期得到適切治療，沒有淋巴擴散，5年內復發的機會率非常低，如已淋巴轉移，5年內復發率會提升至兩成至七成不等。麥肇敬醫生表示，陰莖癌在本港並不是普遍的疾病，每年只有20至30個新症，但若不及早治療，致命率十分高。

根據世衞提供美國、巴西及墨西哥的數據，在不同的年齡群組中，男性感染HPV的比率普遍都比女性多。（香港醫學會提供圖片）

根據世界衞生組織在2012年的數字，子宮頸癌已成為女性第四種最普遍患上的癌症，每年新症約有52.8萬人，死亡人數約有26.6萬。而本港在2015年約有500宗子宮頸癌新症，比2005年的376宗上升33%，而醫學界已證實，幾乎所有子宮頸癌（99.7%）是由HPV引起。男性接種HPV疫苗，可對女性增強保障，減低她們因感染HPV而患上子宮頸癌的機會。

本港在2015年約有500宗子宮頸癌新症，比2005年的376宗上升33%；陰道及外陰癌的新症十年內升幅達52%；而確診肛門癌的男士新症十年內上升76%，女性亦上升了63%，情況不容忽視。（香港醫學會提供圖片）

男性接種HPV疫苗 可增強對女性保障

香港醫學會早前就「香港應該在兒童免疫接種計劃中，為男孩加入免費接種HPV疫苗嗎？」進行問卷調查，受訪的126位醫生中，有62.7%建議為11至15歲的男孩接種HPV疫苗，支持建議的原因分別為「男孩也容易受到HPV感染」、「HPV疫苗已被證實是有效的」，以及「男孩感染HPV的後果也會很嚴重」。另超過六成受訪醫生認為政府推行男孩接種HPV疫苗的最合適途徑，是納入衞生署學校注射計劃內。

黃天祐醫生指，根據外國經驗，男童同時接種HPV疫苗，可加強群體免疫（Herd immunity），打破社區HPV傳播鏈，「澳洲自06年提供HPV疫苗接種後，生殖器疣和子宮頸癌前病變比率顯著下降，2013年更為12至13歲男童注射HPV疫苗，加上政府同時追蹤高風險人士接種，以及進行子宮頸癌篩查，多管齊下減低HPV相關疾病的發病率；而香港子宮頸癌的發病率高，故值得向澳洲借鏡。」有專家估計，澳洲最快於2035年可實現消除子宮頸癌個案。麥肇敬醫生亦補充，有數據顯示，若有地區達至九成女性接種HPV疫苗比率，對預防女性感染HPV的保障較大，「但根據香港的數據，難以做到九成女性接種率，所以會在男童入手，希望有相輔相成的效果。」