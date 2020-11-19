「做自己」知易行難　藝術家堅持畫畫路嘆：香港對女性好harsh

「真的不要害怕，世界對女生有很多恐嚇。」由周耀輝填詞、薛凱琪主唱的《麥當娜一吻》中，歌詞道出女生成長時，往往需要勇氣面對社會的評價。的確，在社會上做個泰然自若的女性並非易事，兩名本地畫家以畫作表達現今女性不應受主流價值觀影響，應把重心放在「做自己、愛自己」上。 「華人社會有很多價值觀，都係由女性judge返女性，例如女仔要幾多歲成家立室」，曾經留學外國的Vivian Ho，見盡外國女性與香港女性的價值觀，「好想所有女仔都唔使咁造作，做返自己，有自己嘅生活態度」。是模特兒也是插畫師的Afa，認為現代社會高舉女性主義旗幟下，令不少女性都自覺需變得堅強，「其實除咗保護幼小，都要顧及自己會有脆弱一面」，提醒女性「好打得」之餘，也需注意自己身心健康。這些「普通不過」的道理，知易行難，都是梁愷昍婦癌基金會在「普通不過…展覽」中希望提醒女性的信息。

Vivian受梁愷昍婦癌基金會邀請，以慶祝女性身體為題創作。（呂凝敏攝）

風扇吹來涼風，一頭鬆散而清爽的短髮微微飄動，穿着吊帶背心和內褲，光着腳在露台上刷牙，說的不是Vivian，而是她畫中的女子。旁若無人的，還有那女子旁邊那隻「腿張開」的小貓，「貓咪英文是pussy，呢個字也解作陰道」，切開的榴槤、綻放的花朵，還有在右上角出現的已故墨西哥女性主義畫家Frida Kahlo，畫中每個細節盡是女性主義的隱喻。「We should being comfortable in our own skin as a woman」，Vivian受梁愷昍婦癌基金會邀請，以慶祝女性身體為題創作，她形容畫中的女子一身居家便服，非常自在地做自己，「佢連bra都冇戴，掛咗喺旁邊」，在花花草草的大自然環境包圍下，女子正在打點自己的身體，猶如一般女性在家的日常，也是Vivian自身寫照。她期望透過畫作，表達「自愛」的信息，「打點自己身體係好日常嘅事，好多人一講到女人病，會覺得好尷尬，但希望大家可以誠實面對自己身體，照顧自己身體。」

風扇吹來涼風，一頭鬆散而清爽的短髮微微飄動，穿着吊帶背心和內褲，光着腳在露台上刷牙，說的是Vivian畫中的女子。女子旁邊有隻「腿張開」的小貓，「貓咪英文是pussy，也解作陰道」，切開的榴槤、綻放的花朵，還有已故墨西哥女性主義畫家Frida Kahlo，畫中每個細節盡是女性主義的隱喻。（呂凝敏攝）

如果你見到一個40歲男人係CEO，單身，佢就係鑽石王老五；但如果一個40歲女人係CEO，單身，佢就一定係工作狂、無人要、係loser。 藝術家Vivian Ho

墨西哥畫家Frida Kahlo（1907-1954年）的一字濃眉、髮髻、彩色衣裳是她的招牌造型。她以女權、象徵和超現實主義的畫作而聞名於世。Vivian這次為婦癌基金會創作的作品，也把Frida畫進畫內。（mymodernmet.com）

Vivian受梁愷昍婦癌基金會邀請，以「self-love」為題創作畫作。（梁愷昍婦癌基金會facebook圖片）

三十而立 話題圍繞成家立室

照顧自己，除了是打點身體外，也需關顧情緒需要。今年剛踏入「29+1」的Vivian，曾留學美國和日本，見盡外地與本港女性的不同價值觀，Vivian形容外國人較着重情緒健康，不論男女都有看心理醫生的習慣，「佢哋有好多種心理醫生，有咩事都會去睇，我覺得好fascinating」，對比香港，港人卻不太習慣因應自己情緒需要而尋找問題根源。她強調「做自己」是生活上至為重要的事，可是在華人社會中「做自己」卻知易行難。從小決心走上藝術創作之路，Vivian的人生注定與普遍女性不一樣，「身邊有好多人會同我講，做artist好辛苦，不如做個OL算啦，佢哋唔係惡意，但個價值觀就係咁」。直到三十而立，便開始有人討論結婚生子，「華人社會有很多價值觀，都係由女性judge返女性，例如女仔要幾多歲成家立室。香港對女仔都好harsh，如果你見到一個40歲男人係CEO，單身，佢就係鑽石王老五；但如果一個40歲女人係CEO，單身，佢就一定係工作狂、無人要、係loser」。

Vivian強調「做自己」是生活上至為重要的事，可是在華人社會中「做自己」卻知易行難。（呂凝敏攝）

傳統價值觀根深柢固 影響女性做決定

被問及覺得香港是一個思想守舊還是自由的城市？「介乎守舊同liberal之間」Vivian如是說。她指近年本港有不少關於女性主義的活動或展覽，很多人也提倡性別平權，但在兩性關係上總是存在不平等的情況，「有時我聽住收音機畫畫，啲聽眾分享love story，好多人仲覺得用App識人嘅女仔好隨便，拍好多次拖就等如濫交，冇乜拍拖經驗就係好清純，但你唔會將呢套價值觀放喺男仔身上」。她形容傳統華人思想在香港仍是根深柢固，「社會仍然希望女仔做乖乖女，男仔唔想女仔太強、叻過自己」，她認為這些傳統價值觀，在女性作出很多人生決定時，都極具影響力。

因為我哋係女仔，社會就放咗好多價值觀落我哋度。好想所有女仔都唔使咁造作，做返自己，有自己嘅生活態度。對於我嚟講，做artist就係一種生活態度，呢樣係我最想做、覺得最舒服自在嘅事。 藝術家Vivian Ho

梁愷昍婦癌基金會這次以破格的畫展形式提醒女性應注意身心健康。（呂凝敏攝）

資訊發達 港女「好難恰」

Vivian分享自己曾經參加一個派對，席間女士平均37歲，話題全是圍繞雪卵、人工授孕、服食荷爾蒙藥等，令Vivian感到女性因為年齡而背着巨大的生育壓力，「因為我哋係女仔，社會就放咗好多價值觀落我哋度。好想所有女仔都唔使咁造作，做返自己，有自己嘅生活態度。對於我嚟講，做artist就係一種生活態度，呢樣係我最想做、覺得最舒服自在嘅事」。

在Vivian眼中，香港雖然對女性強加很多傳統價值觀，但她形容港女「好難恰」，笑指全因香港是個資訊發達的地方，故港女絕不無知，若遇上不公的事也會據理力爭，「即使你有病，睇醫生前已經做咗好多research，買晒保險，有幾多醫治option全部都知」。