「做自己」知易行難　藝術家堅持畫畫路嘆：香港對女性好harsh

「真的不要害怕,世界對女生有很多恐嚇。」由周耀輝填詞、薛凱琪主唱的《麥當娜一吻》中,歌詞道出女生成長時,往往需要勇氣面對社會的評價。的確,在社會上做個泰然自若的女性並非易事,兩名本地畫家以畫作表達現今女性不應受主流價值觀影響,應把重心放在「做自己、愛自己」上。 「華人社會有很多價值觀,都係由女性judge返女性,例如女仔要幾多歲成家立室」,曾經留學外國的Vivian Ho,見盡外國女性與香港女性的價值觀,「好想所有女仔都唔使咁造作,做返自己,有自己嘅生活態度」。是模特兒也是插畫師的Afa,認為現代社會高舉女性主義旗幟下,令不少女性都自覺需變得堅強,「其實除咗保護幼小,都要顧及自己會有脆弱一面」,提醒女性「好打得」之餘,也需注意自己身心健康。這些「普通不過」的道理,知易行難,都是梁愷昍婦癌基金會在「普通不過…展覽」中希望提醒女性的信息。

Vivian受梁愷昍婦癌基金會邀請,以慶祝女性身體為題創作。(呂凝敏攝)

風扇吹來涼風,一頭鬆散而清爽的短髮微微飄動,穿着吊帶背心和內褲,光着腳在露台上刷牙,說的不是Vivian,而是她畫中的女子。旁若無人的,還有那女子旁邊那隻「腿張開」的小貓,「貓咪英文是pussy,呢個字也解作陰道」,切開的榴槤、綻放的花朵,還有在右上角出現的已故墨西哥女性主義畫家Frida Kahlo,畫中每個細節盡是女性主義的隱喻。「We should being comfortable in our own skin as a woman」,Vivian受梁愷昍婦癌基金會邀請,以慶祝女性身體為題創作,她形容畫中的女子一身居家便服,非常自在地做自己,「佢連bra都冇戴,掛咗喺旁邊」,在花花草草的大自然環境包圍下,女子正在打點自己的身體,猶如一般女性在家的日常,也是Vivian自身寫照。她期望透過畫作,表達「自愛」的信息,「打點自己身體係好日常嘅事,好多人一講到女人病,會覺得好尷尬,但希望大家可以誠實面對自己身體,照顧自己身體。」

風扇吹來涼風,一頭鬆散而清爽的短髮微微飄動,穿着吊帶背心和內褲,光着腳在露台上刷牙,說的是Vivian畫中的女子。女子旁邊有隻「腿張開」的小貓,「貓咪英文是pussy,也解作陰道」,切開的榴槤、綻放的花朵,還有已故墨西哥女性主義畫家Frida Kahlo,畫中每個細節盡是女性主義的隱喻。(呂凝敏攝)

如果你見到一個40歲男人係CEO,單身,佢就係鑽石王老五;但如果一個40歲女人係CEO,單身,佢就一定係工作狂、無人要、係loser。 藝術家Vivian Ho

墨西哥畫家Frida Kahlo(1907-1954年)的一字濃眉、髮髻、彩色衣裳是她的招牌造型。她以女權、象徵和超現實主義的畫作而聞名於世。Vivian這次為婦癌基金會創作的作品,也把Frida畫進畫內。(mymodernmet.com)

Vivian受梁愷昍婦癌基金會邀請,以「self-love」為題創作畫作。(梁愷昍婦癌基金會facebook圖片)

三十而立 話題圍繞成家立室

照顧自己,除了是打點身體外,也需關顧情緒需要。今年剛踏入「29+1」的Vivian,曾留學美國和日本,見盡外地與本港女性的不同價值觀,Vivian形容外國人較着重情緒健康,不論男女都有看心理醫生的習慣,「佢哋有好多種心理醫生,有咩事都會去睇,我覺得好fascinating」,對比香港,港人卻不太習慣因應自己情緒需要而尋找問題根源。她強調「做自己」是生活上至為重要的事,可是在華人社會中「做自己」卻知易行難。從小決心走上藝術創作之路,Vivian的人生注定與普遍女性不一樣,「身邊有好多人會同我講,做artist好辛苦,不如做個OL算啦,佢哋唔係惡意,但個價值觀就係咁」。直到三十而立,便開始有人討論結婚生子,「華人社會有很多價值觀,都係由女性judge返女性,例如女仔要幾多歲成家立室。香港對女仔都好harsh,如果你見到一個40歲男人係CEO,單身,佢就係鑽石王老五;但如果一個40歲女人係CEO,單身,佢就一定係工作狂、無人要、係loser」。

Vivian強調「做自己」是生活上至為重要的事,可是在華人社會中「做自己」卻知易行難。(呂凝敏攝)

傳統價值觀根深柢固 影響女性做決定

被問及覺得香港是一個思想守舊還是自由的城市?「介乎守舊同liberal之間」Vivian如是說。她指近年本港有不少關於女性主義的活動或展覽,很多人也提倡性別平權,但在兩性關係上總是存在不平等的情況,「有時我聽住收音機畫畫,啲聽眾分享love story,好多人仲覺得用App識人嘅女仔好隨便,拍好多次拖就等如濫交,冇乜拍拖經驗就係好清純,但你唔會將呢套價值觀放喺男仔身上」。她形容傳統華人思想在香港仍是根深柢固,「社會仍然希望女仔做乖乖女,男仔唔想女仔太強、叻過自己」,她認為這些傳統價值觀,在女性作出很多人生決定時,都極具影響力。

因為我哋係女仔,社會就放咗好多價值觀落我哋度。好想所有女仔都唔使咁造作,做返自己,有自己嘅生活態度。對於我嚟講,做artist就係一種生活態度,呢樣係我最想做、覺得最舒服自在嘅事。 藝術家Vivian Ho

梁愷昍婦癌基金會這次以破格的畫展形式提醒女性應注意身心健康。(呂凝敏攝)

資訊發達 港女「好難恰」

Vivian分享自己曾經參加一個派對,席間女士平均37歲,話題全是圍繞雪卵、人工授孕、服食荷爾蒙藥等,令Vivian感到女性因為年齡而背着巨大的生育壓力,「因為我哋係女仔,社會就放咗好多價值觀落我哋度。好想所有女仔都唔使咁造作,做返自己,有自己嘅生活態度。對於我嚟講,做artist就係一種生活態度,呢樣係我最想做、覺得最舒服自在嘅事」。

在Vivian眼中,香港雖然對女性強加很多傳統價值觀,但她形容港女「好難恰」,笑指全因香港是個資訊發達的地方,故港女絕不無知,若遇上不公的事也會據理力爭,「即使你有病,睇醫生前已經做咗好多research,買晒保險,有幾多醫治option全部都知」。