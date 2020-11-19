自主也要自愛　模特兒插畫師以花喻女性：女性主義下不只剛強一面

Afa與「花」很有緣，說的除了是她的名字，也是關於她的畫作。Afa Annfa是本地插畫家，也是廣告模特兒，但她並不是「花瓶」或溫室小花，從模特兒到插畫師，她深深感受到畫畫為她帶來自主的力量，令她成為一朵忠於自己的「花」。她近月為梁愷昍婦癌基金會的「普通不過…展覽」創作，也是以「花」來表達女性既剛且弱的特質，「我想用海芋嚟比喻女性呢種特質，又美麗又堅強，但也有vulnerable（脆弱）一面」。 梁愷昍婦癌基金會執行董事Katharina Reimer表示，女性談及自己身體時容易感到尷尬，若討論疾病時更是羞於啟齒，期望今次透過全新形式，利用藝術宣揚女性「self -love」的觀念，注意身心健康，從而預防婦科癌症，「比以powerpoint形式或像教科書般展出陰道圖片更有效」。

早年經常在廣告中看到Afa的身影，她近年將工作重心轉到畫畫上。（呂凝敏攝）

「Women empowerment講咗好多年，喺呢個風潮下，大家好似都要表現到好強悍，好能幹，好少去示弱，但對於我嚟講，women empower係自愛、自我照顧同自主」 插畫師Afa

在Afa過往的插畫作品中，經常見到有花的出現，這次也不例外，「呢朵係海芋（Calla Lily），佢嘅構造好獨特，睇落好似花瓣嘅部分，其實係花苞，而被包圍住、好似花蕊嘅棒狀部分，其實先係花。花苞片雖然背負着保護花朵的任務，卻其實很容易受傷，需要小心處理」。海芋的形態令她聯想到現代女性的特質──既強韌亦脆弱。「Women empowerment講咗好多年，喺呢個風潮下，大家好似都要表現到好強悍，好能幹，好少去示弱，但對於我嚟講，women empower係自愛、自我照顧同自主」，Afa站在她的畫作旁邊介紹着。

海芋的形態令Afa聯想到既強韌亦脆弱的現代女性特質，「佢嘅構造好獨特，睇落好似花瓣嘅部分，其實係花苞，而被包圍住、好似花蕊嘅棒狀部分，其實先係花。花苞片雖然背負着保護花朵的任務，卻其實很容易受傷，需要小心處理」。（呂凝敏攝）

女性如花美麗堅強 偶爾也會脆弱

「以前嘅年代，女性作為一個養育者，要保護幼小。」傳統女性的形象，應是持家有道，凡事以家人為先，「入得廚房、出得廳堂」的更能獲得讚賞，就像電影《82年生的金智英》中的全職主婦金智英一樣，女性何曾意識到自己的需要？現代社會提倡男女平等，高舉女性主義旗幟，女性形象大扭轉，不少女性希望表現出剛強一面，「香港嘅女性好tough，好多母親照顧家庭之餘，同時喺工作上all in」，Afa認為女性除了追求能幹的形象，也需顧及自己需要，「我想用海芋嚟比喻女性呢種特質，又美麗又堅強，但也有vulnerable（脆弱）一面」。

Afa的作品不時出現「花」，她的畫風集甜美怪異於一身，別樹一幟。（呂凝敏攝）

「乖乖女」的掙扎 成就甜美怪異畫風

受室內設計師的父親薰陶下，Afa自小醉心畫畫，她的畫風集甜美怪異於一身，別樹一幟，「同香港女仔都好似，因為大家都好貪靚，喜歡糖衣包裝，某程度上都係迎合緊一個價值觀，就係女性要打扮得漂漂亮亮，但其實內心又好強悍，有種反差。」Afa表示，自己在家教甚嚴的家庭中成長，「要做乖乖女，但又想反抗，想迎合社會，但成日想有啲突破。」自言不喜歡非黑即白的她，這種矛盾態度，久而久之便成了她的畫畫風格。

作為一個演員其實好被動，畫畫嘅時候，用咩顏色都係一種選擇，我覺得嗰個先係我嚟。 插畫師Afa

早年經常在廣告中看到Afa的身影，她近年將工作重心轉到畫畫上。Afa憶述模特兒公司曾鼓勵她往演員方向發展，雖然她認為當演員能演活不同人生，極具挑戰性，但畫畫卻是真正了解自己的過程，「作為一個演員其實好被動，畫畫嘅時候，用咩顏色都係一種選擇，我覺得嗰個先係我嚟。」

從模特兒到插畫師，Afa深深感受到畫畫為她帶來自主的力量，令她成為一朵忠於自己的「花」。（呂凝敏攝）

美與醜，好與差，常常由別人來定下標準， Afa自言畫畫時也難免會思考外界的反應，故她經常提醒自己畫畫的初心，「我視畫畫係原點，因為人生中曾經將佢放低過，冇諗過會成為自己之後嘅路，成日會諗返細個畫畫嘅時候，夜闌人靜冇人望住我，自由自在創作嘅自己，應該要為自己而畫。」

漠視健康 身體以更可怕方式反撲

年紀漸長，女性亦會更留意自己的身體狀況。Afa坦言自己是一個容易焦慮的人，「我唔係一個生活穩定嘅人，當焦慮發作時，身體亦會發出警號，例如生風癩，睇中醫話係壓力造成」，令她明白到若不好好對待自己的健康，身體會用更可怕的方式反撲。她形容最近因畫畫致右手勞損，早前亦有失眠問題，她選擇以浸浴和點精油來放鬆身心，亦會勤做瑜伽，「情緒與身體息息相關，如果情緒焦慮，我冇辦法畫到畫」。

梁愷昍婦癌基金會執行董事Katharina Reimer表示，明白亞洲女性談及自己身體時容易感到尷尬，若討論疾病時更是羞於啟齒，希望能在展覽中毋須使用任何疾病的詞語，也能宣揚女性應「self-love」的觀念。（呂凝敏攝）

主辦方棄刻板說教形式 以藝術談預防婦癌

梁愷昍婦癌基金會執行董事Katharina Reimer表示，作為一個關注女性健康的機構，基金會過往都是利用傳統的渠道提高大眾對癌症的認知，但她明白亞洲女性談及自己身體時容易感到尷尬，若討論疾病時更是羞於啟齒，希望能在展覽中毋須使用任何疾病的詞語，也能宣揚女性應「self-love」的觀念。這次基金會放棄刻板的說教形式，透過邀請不同的藝術家以「self-love」為題創作畫作，帶出預防婦癌的信息，「比以powerpoint形式或像教科書般展出陰道圖片更有效」。

梁愷昍婦癌基金會執行董事Katharina Reimer（右）形容，女性應以身體為傲，她認為藝術是最有力表達此信息的形式。協辦展覽的富藝斯香港線上拍賣部主管Delissa Handoko（左）則認為，藝術能表達的信息很廣泛，很容易能引起共鳴。（呂凝敏攝）

Katharina形容，女性應以身體為傲，她認為藝術是最有力表達此信息的形式，「這次很多藝術家都以女性身體為題創作，作品都令人非常深刻」。首次以畫展宣揚預防婦癌，她坦言是一項挑戰，「這裏每件作品都是藝術家的心肝寶貝，如何妥善運送，確保資料無誤已不容易。籌辦這次活動當然有很多困難，但我享受挑戰，我喜歡從中找到解決困難的辦法，這是一個很有意義的體驗」。協辦展覽的富藝斯香港線上拍賣部主管Delissa Putri Handoko則表示，感謝受邀的藝術家以作品表達女性關注健康的主題，以及向大眾分享自身經歷，「即使他們過往的作品並不是以女性為題，但藝術創作本身就是一個經歷，在我而言，藝術能表達的信息可以很廣泛，很容易能引起共鳴。」