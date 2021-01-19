確診食肆｜增7餐廳上榜　砵蘭街燒味工房上周曾辦派飯活動

第四波新冠肺炎疫情急反彈，周一（18日）新增107宗個案，根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增7間食肆上榜，九龍區佔4間、九龍城及油尖旺各佔兩間，而新界區2間同樣位於元朗，而港島亦佔1間餐廳。 該批餐廳包括︰油尖旺砵蘭街35號的燒味工房、祥發大廈地下八記美食；九龍城聯成大廈的麵．睦月、大利大廈的檀香山茶餐廳；元朗嘉湖新北江商場的金裝燉奶佬餐廳、吉祥樓譚仔三哥米線；以及東區寶城閣珍寶海南雞專門店。 此外，燒味工房在Facebook發表帖文表示，於上周六（16日）曾舉辦活動關懷長者，影片中可看到店舖人山人海，有大批市民排隊取飯。

燒味工房上周六辦派飯活動 現場人山人海

據衞生及防護中心在周一晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，有7間餐廳新上榜。其中，居於油麻地順利大廈B座的無源頭個案（編號︰9602），該名女患者57歲，曾到訪油尖旺砵蘭街35號燒味工房。 雖然患者所居住大廈，以及燒味工房，並非位於已劃成「指定強制檢測區」的廟街範圍，但位置上只有數條街的距離。

此外，燒味工房周一曾於Facebook發表帖文表示，早前曾舉辦活動關懷長者︰「本店於 16-1-2021星期六順利舉行派飯活動，現場反應熱烈！」而在影片中可看到現場人山人海，有大批市民排隊取飯。

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而另一間餐廳同樣位於油尖旺的餐廳，祥發大廈地下的八記美食，該名女患者65歲，為源頭不明的個案（編號︰9656），居於油麻地碧街25號。同樣地，該餐廳及患者的居所，與「指定強制檢測區」的廟街範圍，僅數條街的距離。

至於九龍城的新增餐廳，其中一間為聯成大廈的麵．睦月，該名男患者26歲（編號︰9610），居於紅磡長樂大廈，為有流行病學關連的個案。而該餐廳於去年8月初，亦曾有1名確診患者（編號︰3513）光顧。

而另一間九龍城新增餐廳，為大利大廈的檀香山茶餐廳，該名女患者49歲，為源頭不明的個案（編號︰9593），居住紅磡黃埔新邨遠貴樓。同樣地，該餐廳亦於去年7月中，1名確診患者（編號︰1723）光顧。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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至於新界元朗亦新增兩間餐廳，其中一間為嘉湖新北江商場的金裝燉奶佬餐廳，該名男患者49歲（編號︰9613），居於天水圍天頌苑頌畫閣，並無病徵，為有流行病學關連的個案。而另一間為吉祥樓的譚仔三哥米線，該名女患者52歲，為源頭不明的個案（編號︰9609），居於元朗寶豐樓，並無病徵。

最後港島方面，新增的餐廳為東區寶城閣的珍寶海南雞專門店 ，該名男患者26歲（編號︰9610），居於紅磡長樂大廈，為有流行病學關連的個案。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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此外，行蹤名單上亦出現較罕見的地點，分別是中西區結志街垃圾收集站、油尖旺入境事務處的西九龍辦事處。該名女患者36歲（編號︰9660），居於已劃成「強檢區」的油麻地廟街163號，為有流行病學關連的個案。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼