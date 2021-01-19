海洋公園外判設施　姚思榮：要避免「碎片化」　影響經營整體性

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-19 09:23

政府昨公布海津公園「救亡方案」，擬再向海洋公園注資16.7億元，和11.2億元保育教育資助，同時提出轉型，未來山上園區將逐項設施收費，山下園區免費入場。除核心主題區外，其他設施將外判予其他營運者經營。 旅遊界立法會議員姚思榮，今早接受港台節目《千禧年代》時表示，今次方案是合適處理，未來山上園區設施應具獨特性，講求規模及前膽性，山下園區則主力零售及消閒，兩個園區的「互動性」十分重要，勢影響海洋公園的發展效益。他又認為應外判予具經驗及規模的發展商營運，避免太過「碎片化」，以免影響整體性。

至於長遠海洋公園能否自負盈虧，姚思榮認為，山下園區免費，相信可帶動人流，發展商會有興趣投資；而由於因日後開放園區，減少設施維修費，相信外判營運的出租收入，可以彌補發展成本。至於山上園區，他認為，南朗山及海岸線是公園資源，應思考新穎的發展，經營一些在亞洲區沒有的項目。

出席同一節目的香港專業教育學院酒店及旅遊系首席講師黃家榮表示，支持海洋公園的新發展方案，認為方案正確。他指，新方案發展概念猶如「商場」，交通便利，山下園區免費開放，毋須收費；山上仍有主題園區，例如南朗山海岸線發展的歷奇活動、太平洋之端等，不擔心人流問題，亦相信會吸引發展商投資。