海洋公園將拆越礦飛車、跳樓機、海盜船　水上樂園設「五彩天梯」

海洋公園今日（18日）在記者招待會講解公園擬議的未來發展路向，當中包括今年將推出的水上樂園。海洋公園主席劉鳴煒表示，預料水上樂園啟動後將會新增約400個職位空缺，但他提到倘公共游泳池因疫情停開，水上樂園亦會暫停開放。 此外，部分老化機動遊戲，包括「越礦飛車」、「瘋狂過山車」、「跳樓機」、「海盜船」等將被拆卸。

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水上樂園將新增400個職位空缺 會配合政府防疫安排

政府與海洋公園公司已完成公園未來路向審視工作，當中包括將於今年開幕的水上樂園。海洋公園今日開放予記者遠距離視察水上樂園。現場所見水上樂園已大致完工，建築整體呈橢圓形，建有數條大型橙色水上滑梯，並設有一戶外泳池以及休憩空間，場館內亦隱約可見「五彩天梯」。

海洋公園主席劉鳴煒表示，會於今年上半年完成所有水上樂園啟動準備工作，如招聘人手等，預計將會新增約400個職位空缺。劉鳴煒指，水上樂園計劃會全年開放，只會考慮於最為寒冷的月份關閉戶外設施。他亦強調，會因應疫情發展配合政府防疫安排，調整開放時間，如公共泳池不開放，公園水上樂園亦會暫時關閉，而樂園也與一般公共泳池一樣，用氯氣消毒水池。

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海洋公園年底開始尋求硬件設施合作夥伴

此外，海洋公園亦將改變收費模式，山下園區會外判予合作夥伴營運，免費開放；山上園區則按景點收費，部分老化機動遊戲，包括「越礦飛車」、「瘋狂過山車」、「跳樓機」、「海盜船」等將被拆卸，海洋劇場亦會關閉，空置區域日後會外判予第三方合作夥伴營運，部分設施則會繼續保留，並由園方自行營運，包括「動感快車」、動物園館等。

劉鳴煒指，改變收費模式需要新科技硬件配合，而海洋公園需待立法會財委會在第一或第二季度改例後才會開始招標，尋求提供硬件設施的合作夥伴。如一切順利，劉鳴煒稱將在今年年底開始招標，而完成整個收費模式轉變計劃預料再需要一年時間。

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