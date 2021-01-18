環團促海洋公園交代動物保育安排及關閉海洋劇場時間表

海洋公園今日（18日）召開記者會公布具體的未來發展路向，改變營運模式，集中教育及保育，但未有交代園內的動物保育安排。有環團促請園方盡方交代園內動物的去向，以及交代關閉海洋劇場的時間表。

海洋公園今日（18日）公布重新方案，包括計劃免費開放下園區。（資料圖片）

▼海洋公園海洋劇場海豚表演▼

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環保觸覺表示，海洋公園的管理層在記者會中多番強調營運模式集中在「保育」上，但未有清楚交代關閉海洋劇場的時間表，而園方亦只表示會保留現時在山上園區的核心景點區，但無交代位於山上「冰極天地」的去向。環保觸覺指過去多次強調冰極天地需使用極大量能源來營造寒冷環境，供極地動物居住，每天用電閉等同990部家用冷氣機，認為在本港設置一個超低溫展館是浪費能源。

該會亦表示，相當關注山下園區建議興建總樓面面積約為42,000平方米的商業設施，認為會將海洋公園「商場化」，與園方聲稱的「保育」、「度假化」方向格格不入，是以消閒為名包裝的商業發展。他們亦關注未來山下園區動物設施，與未來商業設施如何共存，要求園方盡快交代關閉海洋劇場的時間表，以及鯨豚類動物「退休」後的去向，亦促請園方需逐步關閉「冰極天地」，不再購買極地動物，為園方所有動物制訂退休計劃，承諾未來不再外購或繁殖動物。

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