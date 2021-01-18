海洋公園救亡推重生方案　姚思榮促避免裁員　業界︰須吸引本地客

海洋公園去年獲政府撥款54億元救亡，商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒及旅遊事務專員黃智祖今日（18日）公布具體「重生方案」。旅遊業界立法會議員姚思榮建議，要注意整體定位，否則對外形象會變得混亂。他又促請繼續聘用現時的員工避免裁員，可再培訓並調任例如做保育推廣，或派往即將建成的水上樂園工作。 「活現香港」創辦人、食衛局前政治助理陳智遠指，海洋公園轉型為「包租佬」的角色，「原則上係正路。」但他憂慮以園方現時的人手，未必能適應巨大的改變。他亦建議，海洋公園須計劃如何吸引本地客及願意消費的顧客，「唔係有免費景點就洶湧而去嘅鴨仔團。」

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海洋公園計劃免費開放「山下園區」，即現時的海濱樂園，日後改為零售餐飲消閒區，冀吸引更多人流，不再只做主題公園；同時會改變營運模式，將部分設施外判，達到自負盈虧；並配合《施政報告》「躍動港島南」計劃發展南區。政府計劃再向海洋公園注資，提供一筆過非經常撥款16.7億，並將還款期推至2059年，目標最終達致自負盈虧。

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姚思榮︰改革方案確實能減輕營運開支

姚思榮認為，海洋公園的改革方案確實能減輕營運開支。他解釋，部分設施外判可減少投放資源，而山下園區免門票費用則可增加人流，並帶動公園的收入：「人流多對零售餐飲有幫助，令合作方有興趣加入，相對嚟講租金收入就會提高咗。」

姚續指，近年海洋公園的門票價格不斷上升，因此部分內地來港的旅行團，已不把公園納入行程。他認為，山下園區門票免費，讓旅行社編排行程更有彈性。至於山上園區(即現時的高峰樂園)收取費用，則可讓旅客抱有期望，吸引力或會更大，但前提是遊樂設施必須更新。他亦建議，要注意公園整體的定位，否則對外形象會變得混亂。

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海洋公園須於立法會解釋清楚款項的運用

姚又指，海洋公園現時聘用約2,000名員工，應盡量避免裁員，認為可為他們再作培訓，例如調往保育推廣，或派往即將建成的水上樂園工作，甚至要求外判商優先聘用。而海洋公園於過渡期亦需採取節流措施，除了釋除市民顧慮外，亦讓員工看到前景。

不過他強調，海洋公園須於立法會解釋清楚如何運用款項，包括政府每年撥款約兩億元給公園推廣保育，以及其他救園的款項。

陳智遠︰點樣先可以吸引一班人入嚟Chill？

陳智遠則表示，海洋公園轉型為「包租佬」的角色，「原則上係正路」，認為新模式依靠人流帶動收入未嘗不可，或能讓公園離開不斷虧蝕的無底深潭。但他認為，轉型意味企業需求的能力改變，亦需要願意「落手落腳」工作的員工，因此他憂慮園方未必能適應巨大的改變，「用返舊人都未必有好結果。」

陳續指，海洋公園須計劃如何吸引本地客及願意消費的顧客，「唔係有免費景點就洶湧而去嘅鴨仔團。」他指，免費進場的壞處是不能阻止及趕走旅客，屆時或會「逼爆」公園，「點樣先可以吸引一班人入嚟Chill，買杯嘢消費呢？」

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