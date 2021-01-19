新冠疫苗｜何栢良倡效法英國公開疫苗審批資訊　確保藥廠承諾質素

撰文： 胡家欣 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-19 11:49

新冠肺炎疫苗顧問專家委員會昨日首次開會，通過建議在本港緊急使用復星與德國藥廠BioNTech研發的疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（19日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，政府應將疫苗資訊公開，例如將約千頁的審批文件開放予公眾參考，令大眾知悉疫苗的安全成效、是否滿足世衞的要求、藥廠合約的附加條件等，以增加市民對疫苗的信心，「唔好以為港人睇唔明，大家都想係資訊上取得更多數據。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，政府應將疫苗資訊公開，以堵加對疫苗的信心。（資料圖片）

英國審批疫苗附帶條件 藥廠須承諾保質素

何栢良舉例，英國與美國均將疫苗審批文件上載網上，內容十分詳盡，不僅是原始文件，更有簡報、討論內容等。他指出，英國在審批BioNTech疫苗時，附加49個條件，例如要求藥廠保證疫苗達到第3期臨床的標準，確保批次的質素指標是承諾範圍，要求獨立第三方再檢驗疫苗等。他認為，英國要求藥廠提出承諾的做法，值得香港當局參考。

至於市民應否接種疫苗，何栢良認為，各人有自己考慮，但暫時相信接種的好處多於潛在風險，若適合接種的500萬人中，有約百多萬人接種，人數是為數不少。

政府顧問專家委員會召集人劉澤星表示，知道社會上對疫苗有憂慮，但昨天委員會會議的主要目標是商討接種疫苗對大眾市民是否效益高於風險，而作出推薦。（資料圖片）

若疫苗抵港數據有問題 劉澤星稱有可能不採用

不過，挪威有多名長者接種BioNTech疫苗後死亡，新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在港台節目《千禧年代》上表示，知道社會上對疫苗有憂慮，但昨天委員會會議的主要目標是商討接種疫苗對大眾市民是否效益高於風險，而作出推薦。

他指出，希望復星提供更多數據，亦會主動向挪威當局索取資料。他表示昨日首次就復星疫苗開會，批准疫苗後會繼續監管，不踏出第一步很難繼續有關工作。

被問到如果疫苗抵港後發現數據顯示有問題，是否可能不使用疫苗，劉澤星承認是，他們會在檢視疫苗的研究數據、安全報告和嚴重事故等最新資料後，考慮推薦疫苗的建議是否繼續成立抑或更改，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會會跟進疫苗在港接種情況。他又說，適合接種該疫苗的群組和優先次序的指引會陸續推出。

呼吸系統科專科醫生梁子超今天在港台節目《千禧年代》上表示，是次疫情反彈出現了6天，無論本地或源頭不明個案較在上周增加約5成，反彈趨勢明顯。（資料圖片）

何栢良：疫情反彈情況令人擔心 促了解病毒有否變種

本港疫情昨日反彈，確診個案突破逾百宗，何栢良表示，情況令人擔心，關注第四波「U型反彈」或是出現第5波疫情。他指，現時日本、巴西、南非等地均出現新冠肺炎病毒變種，傳播性高，本港需要急切找出主流病毒株，是否與12月的病毒株有明顯不同。另外，目前本港社交距離措施嚴謹，實施約六周，確診數字仍然回復三位數字，疫情亦非只集中在油麻地區，社區出現許多不明源頭個案，擔心病毒是否在社區擴散。

呼吸系統科專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》上表示，是次疫情反彈出現了6天，無論本地或源頭不明個案較在上周增加約五成，反彈趨勢明顯。他指出，雖然油尖旺成為重災區，但不同區域疫情也有反彈。

最近個案涉及地盤群組，他指，由於本港沒有龐大的隔離設施，令密切接觸者的定義狹窄，而同一地點工作的非緊密接觸者也有感染風險。即使地盤停工，他們在家裏有傳染風險，也可能到其他地盤工作。

▼1月18日1「廟街疫區」新增7幢疫廈▼

+ 3 + 3 + 3

梁子超認為，政府要檢討在大型工作地方的防控措施。除了上班以外，市民應避免與同住家庭以外接觸，形容做法可以「撲滅着火地方」。他又認為，應提早進行個案追蹤，今次或未有做好「願檢盡檢」，以致病毒在家庭、樓宇和社區傳播。

他指，油尖旺區許多劏房和三無大廈，批評政府介入速度緩慢，應盡早檢視有關環境和渠管，不要等有個案發生，若及時採取行動可以避免目前爆發。