疫苗│挪威接種後增至29人死亡　何栢良：未有證據顯示有安全隱患

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

政府擬於下月起推出新型冠狀病毒疫苗接種計劃，但挪威有近30名長者在接種美國輝瑞藥廠與德國BioNTech研製的疫苗後死亡，引起社會關注。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，未有證據顯示疫苗有安全隱患，呼籲外界冷靜看待數據，不要嚇自己。

何栢良在電台節目表示，未有證據顯示疫苗有安全隱患，呼籲外界冷靜看待數據。（資料圖片）

何栢良表示，挪威至今約有4萬人接種疫苗，大部分是長者，當中有20至30名80歲以上長者在接種後死亡，或只是正常死亡個案，認為除了看接種了疫苗群組，接種安慰劑群組（即沒有接種疫苗）亦同樣值得留意，並指兩個群組的死亡率相若。

已有50國家批准使用BioNTech疫苗　籲外界冷靜看數據

他續指，挪威有540萬人口，80歲以上佔4%，推算每年有約4萬宗正常死亡個案，7成是80歲以上長者，估計過去3星期接種疫苗期間，即使沒有接種疫苗的80歲以上長者，也有200至300宗正常死亡個案。此外，他指已有50個國家批准使用BioNTech疫苗，參考各方面數據，未見任何安全問題，呼籲外界冷靜看數據，市民亦不用憂慮。

▼廟街疫區　居民接受檢測情況▼

+13
+13
+13
專訪｜BioNTech新冠疫苗先到港　曾浩輝將接種　待臨床報告購科興
專訪｜曾浩輝憂豬流感翻版　市民無信心打新冠疫苗　專家須速解說
新冠疫苗｜政府將增設臨床專家委員會　審視接種後嚴重及死亡個案
新冠疫苗｜孔繁毅料科興短期可公布完整報告　專家一兩周完成審批
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。