疫苗│挪威接種後增至29人死亡　何栢良：未有證據顯示有安全隱患

政府擬於下月起推出新型冠狀病毒疫苗接種計劃，但挪威有近30名長者在接種美國輝瑞藥廠與德國BioNTech研製的疫苗後死亡，引起社會關注。 港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，未有證據顯示疫苗有安全隱患，呼籲外界冷靜看待數據，不要嚇自己。

何栢良在電台節目表示，未有證據顯示疫苗有安全隱患，呼籲外界冷靜看待數據。（資料圖片）

何栢良表示，挪威至今約有4萬人接種疫苗，大部分是長者，當中有20至30名80歲以上長者在接種後死亡，或只是正常死亡個案，認為除了看接種了疫苗群組，接種安慰劑群組（即沒有接種疫苗）亦同樣值得留意，並指兩個群組的死亡率相若。



已有50國家批准使用BioNTech疫苗 籲外界冷靜看數據

他續指，挪威有540萬人口，80歲以上佔4%，推算每年有約4萬宗正常死亡個案，7成是80歲以上長者，估計過去3星期接種疫苗期間，即使沒有接種疫苗的80歲以上長者，也有200至300宗正常死亡個案。此外，他指已有50個國家批准使用BioNTech疫苗，參考各方面數據，未見任何安全問題，呼籲外界冷靜看數據，市民亦不用憂慮。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼