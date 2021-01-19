廟街疫區｜劃核心區涉幾十幢大廈　全部居民須強制檢測

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-19 19:58

新冠肺炎疫情反覆，日前政府將油麻地佐敦一帶劃為指定檢疫區，大廈若出現一宗或以上確診個案，即要進行強制檢測。特首林鄭月娥今日（19日）指，將於現有指定檢疫區中，劃出「核心區」，要求所有居民接受強制檢測，涉及數十幢大廈。有區議員擔心現有流動採樣車不夠應付檢測，希望當局能增加流動採樣車分流。

▼1月18日1「廟街疫區」新增7幢疫廈▼

+ 3 + 3 + 3

特首林鄭月娥今日於行會前指，將於現有指定檢疫區內，會再劃出核心區，要求有關樓宇居民全部接受檢測，料涉幾十幢大樓；而核心區以外大廈，維持現有要求。根據早前公布的安排，於區內若過去14日內有一個單位出現一宗或以上確診個案，其間曾身處相關大廈的人士須接受強制檢測。

對於有專家建議配合禁足令，被問及會否禁足或採用處理乙明邨的方法，即在限期後在出入口檢。林鄭月娥指，政府處理強制檢測時仍會採用在乙明邨進行的執法行動，以檢查樓宇內的人士是否已接受檢測；她又強調，即使未見密集式執法，民政署亦會逐家拍門確保市民接受檢測。

特首林鄭月娥於行會前指，將於現有指定檢疫區內，會再劃出核心區，要求有關樓宇居民全部接受檢測。（盧翊銘攝）

區議員盼加強資訊傳遞

油尖旺區議員何富榮指，官涌體育館已設立流動採樣站，而區內的流動採樣車數量亦增至6架，相信足夠應付檢測。不過，他指有居民誤以為流動採樣車昨日為最後一日開放，導致大批居民湧至檢測，希望政府能加強資訊傳遞。他又指，政府應該盡早通知地區人士，以便與街坊溝通及作相應安排。油尖旺區議員朱子洛稱，料核心區涉及約8000至1萬人，現時的流動採樣車未必能應付，指大部份居民未必選擇前往較遠的官涌體育館的流動採樣站，希望政府能增加流動採樣車分流。他又指，曾出現有少數族裔居民因不知道可免費檢測，被上門騙說前往收費檢測。

▼渠務署人員在新填地街抽取污水樣本化驗▼

▼1月18日廟街疫區居民到臨時檢測車接受採樣▼

+ 7 + 7 + 7

▼1月18日廟街疫區居民生活情況▼