廟街疫區入夜後現等候檢測人龍　區議員指尼泊爾人欠領袖致防疫難

油麻地及佐敦新冠肺炎疫情繼續擴散，廣東道（玉器街）的流動檢測車原定今日（18日）最後一日運作，大批附近街坊入夜後趕來接受檢測。有操流利英語的尼泊爾裔居民透露，對爆發感擔心，故帶鄰居前來檢測。有人則指，在港尼泊爾人並無民族領袖，今次大部分同鄉接受政府的資訊明顯滯後，盼政府藉機會組織同鄉會等，選出民族領袖，以便統籌民族事務。

1月18日晚，不少居於「廟街疫區」居民不論是否居於疫廈 ，都趕緊前往檢測，以致出現排隊人龍。（梁鵬威攝）

油麻地及佐敦「廟街疫區」新冠肺炎疫情繼續擴散，過去三星期共錄得至少114宗確診個案。區內部分強制檢測大廈住戶必須於今日前完成檢測，廣東道（玉器街）的流動檢測車原定今日是最後一日運作，入夜後有近100人等待檢測。

+ 7 + 7 + 7

京士柏民主黨區議員朱子洛到樣視察，又與少數族裔助手Judy以尼泊爾語拍片解釋情況。他表示，其選區與爆發的佐敦北雖有距離，但亦錄得3宗個案，「始終呢個區嘅流動性高，而且都多劏房擔心會有社區擴散、爆發風險。」

朱子洛坦言，明白區內大部份少數族裔都不懂英語或廣東話，加上在港尼泊爾人已小群組散落區內不同地方，「尼泊爾人無強勢領袖。好似印度人有印度會，巴基斯坦人有巴基會，但尼泊爾人就無，所以今次都有尼泊爾人建議搞個會所。」

有不願上鏡，能操流利英語尼泊爾人也表示，不少同鄉對接收政府資訊有滯後情況，亦有不少人不注重社區衛生，例如亂丟垃圾、不戴口罩；同時大家居住的劏房環境擠迫，「我住廟街的單位有三個劏房，住了6個人」，政府必須改善居住環境。他期盼政府可以藉今次疫情機會，組織同鄉會，推選出尼泊爾人社區領袖。

而住渡船街的Ghale，同樣住在劏房單位，雖然大廈非納強制檢測名單，但經常到街市購物，特意與子女及鄰居來檢測，為求安心。

至於在上海街工作的李先生，今個月已經第三次接受採樣，「要返工都無辦法，避無可避。」他認為區內的衛生問題嚴重，不但多劏房亦多南亞裔人士，街道多垃圾，「出問題先腳痛醫腳，派人嚟洗地喺太遲」，他狠批「政府班子唔好，無人同林鄭講嗰實際情況」。李先生又不明白政府的抗疫政策，「你搵唔到南亞裔義工，咪搵架車廣播啲尼泊爾語，好似選舉咁，一定做到。」

至於今日政府派人到疫廈上門登記資料，期間有南亞裔工作人員從疫廈下來，特意走近記者及作出不禮貌行為，工作期間亦無出示證件。事後人員推搪，他們自稱是衛生署，一時自稱是義工，最終揭發是民政署人員。油尖旺副民政專員表示，會跟進事件。