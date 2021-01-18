廟街疫區 ｜炮台街公廁旁大廈有確診　保安感嘆：啲人都唔戴口罩

本港新冠肺炎疫情再度反彈，今日（18日）新增107宗確診個案，當中42宗源頭不明個案中，20宗居住在油尖旺區內，區內至少7座大廈要納入強制檢測名單中。記者巡視過7座大廈，當中5座是「三無大廈」，只有兩座是有業主立案法團或管理公司。有大廈與早前有清潔工確診工作地點的炮台街公廁旁約30米距離，該大廈保安透露：「工友都日日清潔成個鐘，好畀心機，咁都中無法。你睇吓出面班尼泊爾人都唔戴口罩」，又質疑政府資訊有滯後，「星期六上白車，今日（政府）都未有嚟貼紙同清潔。」

炮台街28至34號寶倫大廈，保安透露確診者上周六已感到不適入院。（梁鵬威攝）

「疫街疫區」疫廈增至39幢，油尖旺區議區製有中文、英文及尼泊爾文單張，傳給區內居民。（區議區提供圖片）

今日廟街疫區範圍增至少7座大廈納入強制檢測名單，分別為上海街184-186號、上海街170至174號恆福大廈、新填地街18號、炮台街28至34號寶倫大廈、廟街230至236號肇慶大廈、廣東道542號，以及廟街163號。

7幢新疫廈 5幢屬「三無大廈」

記者巡視發現，當中上海街184-186號、上海街170至174號恆福大廈、新填地街18號、廣東道542號，以及廟街163號均屬「三無大廈」，即無沒有業主立案法團、沒有任何形式的居民組織、及沒有聘用物業管理公司的大廈。由於部分大廈與其他相連，故無法了解大廈的水管等接駁情況，而不少的窗戶被封，情況與受隔離令影響的新填地街20至26號相似。有街坊透露，上址的大廈都有劏房。

至於廟街230至236號肇慶大廈則是洋樓，且有保安，管理相對較好。而位於炮台街28至34號寶倫大廈亦同樣有管理公司及業主立案法團，從外觀察無發現喉管等出現問題，不過大廈與早前有有清潔工確診工作地點的炮台街公廁旁約30米距離。

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多間公廁有清潔員中招 疑有人瞓公廁

寶倫大廈的保安加緊在大廈內清潔，他透露間中都會使用炮台街公廁，認為公廁新建，內已有自動噴消毒噴霧等設備，「工友都日日清潔成個鐘，好畀心機，咁都中無法。你睇吓出面班尼泊爾人都唔戴口罩。」他認為，在疫廈區內是無法避免染疫，「啲人又喺公廁瞓，後巷啲垃圾多到嚇死你，呢幾日先多咗食環嚟洗地。」食環署近日加強區內清潔，不少後巷的垃圾山消失。

油尖旺區議員陳嘉朗（穿黃色外套）在區內巡視（梁鵬威攝）。

該保安質政府資訊有滯後，「星期六上白車，今日（政府）都未有嚟貼紙同清潔」，認為即使全區做檢測，但未能找出源頭，只會白白浪費資源。大廈地下的店舖老闆透露，昨日才完成檢測，但政府要求強檢，自己也會再做。

廟街等街道由過去人頭湧湧變得冷清，有南亞人士便打握機會打羽毛球耍樂。（梁鵬威攝）

記者所見，寶倫大廈兩邊被少數族裔的店舖包圍，有人未戴口罩相聚，有人在喝啤酒。入夜後，廟街等街道由過去人頭湧湧變得冷清，有南亞裔人士便打握機會打羽毛球耍樂。附近店舖職員笑言：「打咗幾日㗎啦，南亞盃呀嘛，你唔知咩？」