新冠肺炎｜美容業倡閉環式管理爭取復工　促政府死線前回應訴求

新冠肺炎疫情持續，美容業界至今已被勒令停業達112日。美容業界代表對於政府多次要求他們停業感到憤怒，停業多時影響5.6萬從業員生計，預計業界將面臨「結業潮」。業界曾在本月3日聯同議員向政府發表復工訴求，惟至今仍未獲得回應。故今日（18日）再次召開記者會，提倡以美容業先行「閉環式管理」，並在本月21日（即目前限聚令屆滿後）設下死線，要求政府在死線前，宣布讓美容業界復業或是向員工提供補償，否則不排除會有更激烈的工業行動。

教育局資歷架構美容及美髮行業培訓諮詢委員會主席楊慧君指出，業界提倡「環式管理」，當中措施包括實行預約制，只接待預約人士、員工每14天需要進行病毒檢測、員工須持陰性結果證明才可以上班接待客人，亦會鼓勵客人使用安心出行應用程式及要求客人填寫健康申報表。（曾鳳婷攝）

教育局資歷架構美容及美髮行業培訓諮詢委員會主席楊慧君指出，現時香港約有1萬間美容院，業界一直遵守政府的衛生指引，多次停業。為了在保障員工和客人安全之下爭取復業，業界提倡試行「閉環式管理」，當中措施包括實行預約制，只接待預約人士、員工每14天需要進行病毒檢測、員工須持陰性結果證明才可以上班接待客人，亦會鼓勵客人使用安心出行應用程式及要求客人填寫健康申報表。業界同時表示願意讓美容院成為樣本收集包派發點，以增加市民參與檢測意欲。她指出，「閉環式管理」措施會由行業、消費者和傳媒共同監察。

她提到專家一直以「控制人流」為由，認為美容業界不適合重開，惟她反駁指，美容院向來是以預約制度為主，加上客人使用獨立房間，空間亦和其他行業相比較為寬闊，故希望專家能向業界會面，並提供停業的合理原因。

盼政府讓業界有條件下復工 或向從業員提供相應補償

香港美容業總會主席葉世雄則指出，是次是因應第四波疫情下，第三次勒令美容業界停工。停工影響數萬個從業員，令他們持續沒有收入，而今次停業，政府亦沒有提供任何針對員工的補助。業界代表亦曾在本月3日聯同議員向政府發表復工訴求，惟至今仍未獲得回應。他認為業界不應再「白等」，「希望喺有效防疫下，工作和生活重回正軌」。

香港美容業總會主席葉世雄則指出，是次是因應第四波疫情下，第三次勒令美容業界停工。停工影響數萬個從業員，令他們持續沒有收入，而今次停業，政府亦沒有提供任何針對員工的補助。（曾鳳婷攝）

他指出，政府現時仍未有解釋選擇美容業界停工的原因，以及如何才符合復工準則，盼可和政府對話，「業界唔介意配合政府，甚至做更多，只希望可以復業」。他提到在過去第二、三及第四波疫情中，業界保持「零確診」，亦曾被政府讚揚其防疫措施做得好，但至今仍復工無期。「一間公司（確診）仲比全行多」，都可以繼續生意，但美容業「零確診」卻被排除在外，他不理解政府停業準則，促請政府和專家交代要求他們停業的原因。

葉世雄（前排左）促請政府和專家交代要求美容業界停業的原因。（曾鳳婷攝）

他表示，若政府不想業界復工，也應向從業員提供相應補償，他又提到其他國家都有停業情況，「就算冇出足，都有六、七成人工」。他指南韓同樣面對疫情爆發，設立「春節特別防疫期」，但基於公平考慮，有條件放寬及重開部分設施，例如咖啡廳、滑雪場和練歌廳等非生活必須品行業，故認為政府同樣能在有條件下放寬業界，或仿效其他國家向從業員提供相應補償。

邵家輝（右）表示，在過往第二、三及第四波中，業界保持「零確診」，質疑「（確診人數）同美容業界關唔關有咩分別？」（曾鳳婷攝）

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，美容業界已「手停口停」多時，若在20日後再延續限聚令措施，實在難以生存。他又提到，政府過往使用張弛有度的方式處理疫情，在過往第二、三及第四波中，業界保持「零確診」，質疑「（確診人數）同美容院關唔關閉有咩分別呢？」他表示業界要求復工是一個卑微的要求，已在上周三（13日）和政務司司長張建宗會面時，反映業界訴求。