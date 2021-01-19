兩兄多番性侵親妹　大哥被捕透露弟亦涉案　二哥：點解隊我出嚟

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-19 15:35

女童於9歲時在二哥在場下，遭親生大哥非禮，大哥以陽具接觸胞妹的下體。惟大哥和二哥數年後，再先後以相同方法侵犯當時12歲的胞妹。女童把事件告知班主任和社工，令事件曝光。兩兄弟被捕後，大哥和盤托出。二哥原本否認，但得知大哥「隊」他時，回應：「點解佢隊我出嚟呢？」，最終亦招認。兩兄弟今（19）在高等法院承認5項非禮罪，法官先索取多份報告，押後至下月8日進行求情。

兩兄弟原本均有被控強姦

案中的兩名被告為兄弟，分別較本案女事主X年長9和7年。首被告(24歲，下稱大哥)和次被告(22歲，下稱二哥)，原本各被控兩項強姦和一項非禮罪。他們均否認強姦罪，但獲控方接納改為承認非禮罪，而二哥否認的一項強姦罪，則獲保留在法庭檔案內。

大哥承認3項非禮罪，二哥則承認2項非禮罪，法官先索取被告的背景和心理報告，以及X的創傷報告，押後量刑。

女事主9歲遭大哥非禮

案情指，大哥、二哥、X和父母同住青衣一個公屋單位。2015年6月某天，當時年約9歲的X，和大哥二哥在家。二哥在電視前打遊戲時，大哥走上X的床上，脫掉雙方的褲子，側身躺在X身後，以陽具接觸X的下體，他又把手伸入X的上衣內摸胸。

X未向母透露遭二哥性侵

於2018年11月和12月，大哥二哥先後以相同方法，在住所侵犯當時12歲的X。她因遭兩名兄長如此對待，心情非常惡劣。X曾告知母親遭大哥性騷擾，但二哥的年紀和她比較接近，X比較不介意，因此未有透露二哥亦侵犯她。

向班主任及社工透露後報警

X於2019年初，向學校班主任和社工透露遭大哥和二哥侵犯，校方遂通知警方。

大哥被捕後，在錄影會面中承認曾把陽具放在X的兩腿中間，其陽具並前後郁動，他之後在另一邊自瀆。

大哥錄影會面指二哥也有份

二哥被捕後，在第一次錄影會面中否認性侵X。惟第二次錄影會面時，警方向他播放大哥的錄影會面，當中提及大哥曾目賭二哥摸X的胸，二哥回應指：「點解佢隊我出嚟呢？」在第三次錄影會要中，二哥承認曾兩度非禮X。

案件編號：HCCC2/2020