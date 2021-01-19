疫區檢測｜深水埗欽州街、楓樹街劃強制檢測區域　2人限聚延長7日

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-19 18:29

新冠肺炎疫情反覆，食物及衞生局副局長徐德義今日（19日）表示，深水埗會劃出指定區域，即西北至欽州街，東北至大埔道，東南到楓樹街，西南至荔枝角道，如區域內的大廈於過去14日內，有1名或以上的確診者，該大廈就會納入強制檢測通告。他續指，明日起楓樹街將設流動採樣站，免費為居民檢測；因應油尖旺區的疫情，官涌體育館及玉器街的採樣站，亦會延長至1月22日。 隨着疫情反彈，徐德義表示，原有社交距離措施將延長7日，直至下周三（27日）。他又指，香港大學的研究團隊會繼續監測大廈的污水情況，一旦在污水中發現有陽性樣本，該大廈都會納入強制檢測。 另外，因應巴西及愛爾蘭出現新變種病毒個案，徐德義表示，將限制兩地人士登機來港，措施由1月23日起生效，登機前21日，曾於兩地逗留逾兩小時的人士，將不會獲准登機來港。

核心區內全數約70幢大廈必須檢測

徐德義表示，近日疫情反彈，1月12至18日期間一共有381宗，本地個案達365宗，源頭不明佔33%。他表示，會在油尖旺區的指定區域中，再劃出核心區域，範圍為北面到北海街，東面至廟街兩旁，南面到寧波街，西面至新填地街兩旁。他續指，核心區域內的環境較差，不少為「三無」大廈，而且較多確診個案，因此區內全數約70幢大廈，不論是否有確診者，都會納入強制檢測通告。

徐德義續指，考慮到有地區同樣有上述情況，居住環境差，又較多確診者，會將措施擴展至其他地區，今晚政府會刊憲，將深水埗納入指定區域，範圍為西北至欽州街，東北至大埔道，東南到楓樹街，西南至荔枝角道，如區域內的大廈於過去14日內，有1名或以上的確診者，該大廈就會納入強制檢測通告；過去14日曾身處在大廈的人士，亦需要強制檢測。

對於為何在油麻地再劃出核心區，徐德義表示，除了該區較多個案，確診者在流行病學上有關連，而且亦是舊區、管理欠佳，「值得我哋再聚焦啲做多啲測試」。他又指，香港大學的研究團隊會繼續監測污水，向政府提交報告，如有街道街或組群的污水樣本，在連續兩至三日內，有兩天出現陽性，當局便會跟進，並施行強制檢測。

徐德義又承認，油尖旺指定強制檢測範圍內，有很多幢私人樓宇，政府亦未掌握住戶資料，但強調民政署會「發揮作用」，負責聯絡少數族裔組織等，透過他們鼓勵檢測。他又承認，深水埗的「指定強制檢測範圍」，是由民政事務處建議。

▼1月18日1「廟街疫區」新增7幢疫廈▼

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因應指定區域的強制檢測，徐德義表示，位於油尖旺的官涌體育館及玉器街的採樣站，會延長至1月22日；深水埗區亦會於明日在楓樹街設流動採樣站，免費為居民檢測。

對於是否需要撤離，徐德義指，當局在評估過風險後，才決定是否要撤離住戶，重申民政事務處已派員到油麻地區內逐家逐戶拍門，並會交由懂得不同方言的人交流，安排住戶做檢測。

另外，徐德議指原有的社交距離措施，即包括二人限聚令等，將延長7日，直至下周三。他表示，了解農曆新年將至，知道市民「過時過節，好想見面」，但目前疫情仍未受控，不是適當時機放寬防疫措施，勸喻市民要「審慎考慮」，「特別係多人嘅場口，大家要三思。」

他指，如要大幅度放寬社交措施，根據過去的指標，是本地個案持續單位數，「現時咁睇，仲有一段距離，講放寬係言之尚早。」