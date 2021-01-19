新冠肺炎｜醫管局兩文員初步確診源頭不明　一人住油麻地

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-19 17:52

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心宣布，今日（19日）新增56宗確診個案，比昨日回落。醫院管理局今日亦公布，油麻地普通科門診一名收銀文員，以及沙田醫院一名文員初步確診。二人均未知感染源頭，上班時亦有戴外科口罩，暫時未有病人及職員被列為緊密接觸者。

▼1月18日「廟街疫區」新增7幢疫廈▼

+ 3 + 3 + 3

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日指，油麻地普通科門診有一名收銀處文員初步確診，周日（17日）於油麻地普通科門診看醫生及安排檢測，昨日初步確診，最後上班日為1月17日。該名文員於收銀處主要負責收錢工作，沒有接觸確診病人。

而該名文員上班時亦有配戴外科口罩，無病人或職員被列為緊密接觸者，暫未知感染源頭。庾又指，該名確診文員本身居於油麻地，但不屬強制檢測範圍。

新界東醫院聯網人力資源部亦有一名文員初步確診，其工作地點為沙田醫院。該文員昨日（18日）赴職員門診求診並安排測試，昨晚初步確診。其最後上班日為上周五（15日），主要在負責文職工作，上班時有配戴外科口罩，同樣沒有病人職員被列為緊密接觸者，而其辦公室已徹底消毒，暫未知感染源頭。

另外，北區醫院一名深切治療部工作的內科醫生今日成為確診個案，個案編號為9691。根據醫管局昨日公布，該名醫生於1月15日開始出現輕微不適，最後上班日期為1月17日。其臨床職務包括照顧新型肺炎確診病人；該醫生於1月5日曾為深切治療部一名確診病人插喉，期間一直穿著全套個人防護裝備。有三位職員被列為緊密接觸者，須接受檢疫。