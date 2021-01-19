撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-19 20:04

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，當局原先公布今年農曆新年年宵市場因應疫情將取消，引來花農激烈反對。食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）「跪低」，宣布15個年宵市場恢復售賣年花，惟須大幅縮減花市規模，攤位數會減一半；亦會利用紅外線儀器，在入口、出口點算人數，如場內爆滿，市民要在外等候。 另外，當局亦要求攤檔提供員工名單同聯絡方法，以便有利追蹤個案；而在啟市前，員工須提供陰性病毒檢測報告，政府會安排免費檢測。

▼2020年維園年宵情況▼

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已中標檔主優先參加 免繳場租

下月便是農曆新年，原本每年舉行的年宵市場，今年因應疫情須取消。然而在花農及市民的反彈下，陳肇始今日宣布花市可重開。她指，早前考慮到疫情反覆，故宣布取消並與業界探討有何可幫到花農，「因為一年來努力種花，另一方面市民對過年有買年花有一啲訴求」。她強調，面對近日疫情有反彈勢頭，「必須回應社會訴求同時，將銷售活動維持風險可控範圍，亦要減到最低」。

因此，當局決定打算大幅縮減花市規模，達至減低聚眾風險。為方便花農及市民，食環署預先安排年宵市場的15個地點，先安排中標檔主參加，但攤位數會減一半，毋須繳付場租，之前已繳費用已退回。陳強調是「聽咗花農朋友意見，盡力平衡風險及回應訴求大前提下，取得平衡。」

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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紅色代表額滿 籲場人時掃安心出行二維碼

陳肇始又宣布今年花市將設多項新措施，包括應用科技監察場地人流；而銷售點檔戶可以免費使用場地，惟須遵守防疫抗疫措施，如要入場前要探熱、提供消毒搓手液等。另外，攤檔經營者須提供員工名單同聯絡方法，「有利追蹤到個案」。他們在啟市前，須進行病毒檢測，並有陰性結果，政府會安排免費提供。

陳又指，食環署署長已和相關立法會議員、業界已見面，交代最新安排。當局會繼續商討具體安排，盡快邀請有興趣檔主申請，並舉行抽籤。

機電工程署總工程師（數碼科技）李子傑則指，每一個場地入口會有紅外線探測儀器探測體溫。而入口出口亦會用紅外線儀器點算人數，將人流分為三種頻色，紅色代表最多人；黃色代表人流普通；綠色則代表最低人流。而數據會在現場每個場地顯示，及上載到公開資料網頁及專設網頁。他亦呼籲進場人士掃安心出行二維碼。

▼1月18日「廟街疫區」新增7幢疫廈▼