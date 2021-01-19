年宵翻生　陳肇始拒向花農道歉　稱政策無「轉彎」：係一個過程

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-19 20:46

新冠肺炎的影響下，港府於1月8日宣布取消今年全港年宵市場，隨即引起大批花農及檔主不滿。事隔10日後，政府政策今日（19日）急轉彎，再度公布可於15個年宵市場復辦年宵，惟檔口數目將減半，檔主及員工在啟市前亦先要檢測。 食物及衞生局局長陳肇始被記者多次追問，政府突然「急轉軚」是否反映抗疫智慧不足，會否就此向受影響花農道歉。陳肇始僅稱一直有與業界商討，又指1月8日發出聞稿公布取消年宵市場時，當時曾提及「會探討其他可能性」，故不構成「轉彎」。

政府今日（19日）公布復辦年宵。（梁鵬威攝）

政府於1月8日宣布取消年宵市場，當時曾指會探討其他銷售年花的可行性。有花農指因應取消花市安排，已取消工人在花市搭棚的工作，甚至另租市區舖位賣花。

食物及衞生局局長陳肇始今日交代復辦年宵時，被多次問到政府10日內「急轉軚」，是否反映政府抗疫能力不足、沒有遠見，亦兩次被問到會否就此向受影響花農道歉。

陳肇始：希望做到從善如流

陳肇始未有就政府安排向花農道歉，僅指於1月8日宣布取消花市因擔心非常多人群聚，希望提早公布讓花農可以作準備，而當時的新聞稿中，有提及會協助花農探討其他方法銷售年花，故不構成「轉彎」。

她又稱，沒有停止另覓可行方法銷售年花，並利用一周時間與業界商討，亦有收集花農意見，希望做到「從善如流」。她又形容自1月8日宣布取消後，「之後都係一個過程。」並於今日「公布成果」。

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