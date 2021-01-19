政府擬8年增5日勞工假　羅致光爆料：有僱主反倡全民只放12日

撰文： 黃詠榆 袁澍 最後更新日期： 2021-01-19 20:16

特首林鄭月娥去年初推出10項民生措施，包括建議將勞工假與法定假劃一17日。立法會人力事務委員會今日（19日）召開會議，討論相關議題，勞福局局長羅致光指，政府擬於2022年開始，每兩年增加一日假期，目標於2030年達至增加全部5日「紅日」。 有立法會議員炮轟，勞顧會對方案未有共識，政府做法如 「破壞勞資協商平台」，羅致光則回應指，勞顧會不是「擋箭牌」，「當看到差異咁大，不知要傾多少年」，當有社會有主流聲音時，不應浪費時間，亦透露暫沒計劃重返勞顧會討論。

按當局文件，政府建議由2022起，每兩年增加一日勞工假，目標於2030年完成，以八年時間，由12日增至17日勞工假。政府預料，全港120萬名藍領打工仔將受惠，而明年首先會於5月增加佛誕假期。

勞福局建議由2022起，每兩年增加一日勞工假，目標於2030年完成。（資料圖片）

政府8年計劃屬僱主勉強方案

羅致光坦言，僱員方面當然希望於短時間內增加，但僱主反應兩極，有人認為應17日變12日，有人則可勉強接受政府方案，故現時做法是用僱主勉強的方案，爭取最大權益。他又指，相關議題已爭議了十多年，如僱主不能接受方案，即使立法會通過，現實推行亦可能有困難。

工聯會麥美娟炮轟，文件中指勞顧會沒太大爭議，根本是「語言偽術」，以往在處理勞工政策，一向不是一、兩次便完成討論，「以往侍產假都（爭論）好多年」，批評政府做法 「破壞勞資協商平台」，質疑目的是否為「幫特首在任期內埋單」。工聯會郭偉強亦追問，政府會否跟進勞工界提出的3年方案。

工聯會麥美娟炮轟，文件中指勞顧會沒太大爭議，根本是「語言偽術」。（資料圖片）

自由黨邵家輝：勞工界應看時機爭取

自由黨邵家輝則指，今日最新一期失業率升至6.6%，直言商界經歷社會事件、疫情後已「五勞七傷」，「大家都已走到絕路」，如繼續將勞工政策推高，只是令部分人立定心腸結業，做成更多人失業，認為勞工界應看時機爭取。

羅致光透露，暫沒計劃重返勞顧會討論。(資料圖片/余俊亮攝)

羅致光強調，文件用字是精準，強調很尊重勞顧會，但政府有責任提出法案，勞顧會不是「擋箭牌」，「當看到差異咁大，不知要傾多少年」，認為不應浪費時間，如社會已有主流聲音要做，便應去做。他亦透露，暫沒計劃重返勞顧會討論。

另外，羅致光今日見記者時又表示，公布數據經季節性調整，較往年差異較大，因此失業人數僅增加1,500人（佔就業人口的0.04%），也使整個數字上升0.3%。政府對未來一兩個月的就業狀況不樂觀，因此會採取多方面的手段加強對失業人數的援助，包括開設臨時職位培訓計劃、研究降低在職家庭就業津貼門檻等，待安排好時，會正式公布。