政府擬每兩年增一日勞工假　明年首增佛誕假　120萬藍領受惠

勞工及福利局局長羅致光早前指，政府即將展開增加勞工假至17天的立法工作。據當局最新交予立法會人力事務委員會文件，建議由2022起，每兩年增加一日勞工假，目標於2030年完成，以八年時間，由12日增至17日勞工假。政府預料，全港120萬名藍領打工仔將受惠，而明年首先會於5月增加佛誕假期。

以8年時間將法定、公眾假看齊



勞福局建議，每兩年增加1天法定假日， 以8年時間將法定假日日數與公眾假期日數看齊。局方解釋，如一次過或在短期內將假期日數劃一， 或會對僱主尤其是中小型企業，造成過度人力及營運成本壓力，故相信每兩年增加一天假期的步伐， 有助社會適應。

勞福局建議由2022起，每兩年增加一日勞工假，目標於2030年完成。（資料圖片）

就增加的法定假日的建議，政府打算於2022年增加佛誕假期；2024年增加聖誕節後第一個周日假期；2026年增加復活節星期一假期；2028年新增耶穌受難節假期；2030年增加耶穌受難節翌日假期。

政府預計，約120 萬或近四成的僱員， 將會受惠於上述建議。至於每增加一日假期， 預計企業潛在額外開支約大約要6.3億元。政府建議透過一次性立法程序過修例，將爭取於本屆政府任期內，向立法會提交草案。

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+ 8 + 8 + 8

勞顧會早前曾討論相關方案，惟僱員代表認為應縮短時間，雙方未達共識。政府在文件提到，儘管如此，勞顧會僱主和僱員代表，雙方對逐步增加法假至17天，及把有關的賦權法例草案提交立法會審議，以期在明年實施的目標，沒太大爭議。