勞工假政府擬10年睇齊銀行假　勞資雙方未達成共識

多年來社會不時討論將法定假期（俗稱勞工假）及公眾假期（俗稱銀行假）劃一，不過一直未能達成共識。港府今年初宣布10項紓困惠民措施，包括計劃將勞工假與銀行假看齊，劃一為每年17天，而早前有亦報道引述消息指，政府計劃「攤長」用10年時間，以平均每兩年加1天勞工假，包括佛誕、聖誕節翌日、3日復活節假期，逐步將勞工假與銀行假劃一為17日。 今日勞資雙方在勞工顧問委員會商討方案，惟雙方未能達成共識。勞資雙方會在短期內再開會商討。

勞工顧問委員會僱主代表郭振華（右）指，若提高放假日子，成本支出未必很大；施榮懷（左）則指商界考慮的不是政府補貼。（袁澍攝）

資方表示將與商會會員討論了解不同意見

勞工顧問委員會僱主代表郭振華指，現時放勞工假期的僱員約有120萬人，若提高放假日子，成本支出未必很大，惟暫時不知道具體行業涉及的僱員人數。疫情下，營商環境已經艱難，而若是經濟環境好轉，又擔心香港勞動力緊缺，僱主或難以應付，影響香港經濟。他指，今日開會後會和商會會員再討論，了解不同持份者的意見。

另一僱主代表施榮懷則表示，現時法定勞工假有12日，對比其他周圍經濟體已經不低。之後需要和商會會員再商討，認為若要看齊銀行假，大家要有共識做這件事。他說，商界考慮的不是政府補貼，因為羊毛出在羊身上，尤其疫情期間政府支出已經相當大，質疑日後會否增加稅收。

勞方代表鄧家彪（左二）認為商界以疫情為由，其後又指經濟復甦後擔心勞動力不足是「輸打贏要」。（袁澍攝）

鄧家彪商界以疫情、日後經濟復甦為由「輸打贏要」

勞方代表鄧家彪則表示，今日雙方商討的方案是從2022年開始，由佛誕、聖誕到復活節，每兩年增加一日假期，直至2030年完成，一次性修訂。他指，勞方不是第一次提出增加假期的要求，並非疫情中提出，認為商界以疫情為由，其後又指經濟復甦後擔心勞動力不足是「輸打贏要」。他們會繼續爭取，並指政府對此有責任，可以由政府外判員工、資助機構、學校校工等職業帶頭做起。

勞顧會僱員代表周小松表示，增加一日假期，對於僱主來說只增加0.07%的成本，相對加薪來說已經很低。他希望政府多思考正面影響，如增加假期可刺激消費、有利僱員身心健康等。