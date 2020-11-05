勞顧會續討論劃一假期　政府計劃攤長10年睇齊　勞資雙方未達共識

政府擬以十年時間將勞工假由12日增至17日，每兩年增加一日，料2030年完成。勞工顧問委員會今日（5日）再就此開會，勞資雙方膠著，仍未達到共識。勞方委員鄧家彪會後表示，10年年期太長，勞工界認為應在3年內完成，斥政府未有聽取意見，期望再開會商討；資方委員郭振華坦言，膠著主因在於資方未能同意再縮短年期，亦期望可為僱主提供更多彈性，包括中期檢討。 《香港01》記者已向勞工處查詢。

特首林鄭月娥年初推出10項民生措施，包括建議將勞工假與法定假睇齊，劃一17日。政府早前提出以10年時間，每兩年增加一日勞工假，料修例後會於2022年增加首日假期，目標於2030年完成。勞顧會早前就此作討論，勞資雙方未達共識，今日再開會討論，歷時近兩小時。

勞顧會資方委員鄧家彪。（資料圖片）

勞方委員鄧家彪會後見記者表示，是次會議仍未達共識，感到相當遺憾，批評政府方案時間太長，「盲目對香港經濟悲觀」。他又斥，勞工處處長沒盡責促成共識，態度「傲慢」，亦遷就僱主，「如果係互諒互讓，係咪要做多啲調查？聽多啲社會嘅聲音？」鄧指，政府態度依舊，與勞工界提出的3年方案有明顯落差，「希望政府聽下勞工界聲音」，願待今年12月或明年1月，經濟或稍有好轉時再討論。

勞顧會資方委員郭振華。（資料圖片）

資方委員郭振華則指，有向商會了解意見，認為現時雖非合適時間討論，但資方不會完全反對。他強調，每增加一日假期，會對僱主帶來6.7億負擔，社會整體承擔大。郭說，勞資雙方仍未達共識，膠著原因主要在於年期，3年時間的適應期太短，「適應期有好多未知之數，如果我哋貿然話3年，係不負責任嘅做法。」他提到，席上資方提出了一些建議，包括增加五天浮動假期，取代五天指定假日，為僱主提供更多彈性，「市場適應上會做得好啲」。另外，資方建議推行後，5年進行一次中途檢討。



《香港01》記者已向勞工處查詢。