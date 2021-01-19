深水埗劃定指定強制檢測範圍　區議員指多少數族裔　街坊表支持

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-19 22:58

深水埗將成為第二個全港「指定強制檢測範圍」，由欽州街、大埔道、楓樹街至荔枝角道。指定範圍內的當區區議員劉家衡指，近期深水埗有個案的大廈或屋苑並不在指定區域內，對政府的決定感奇怪。但他估計，可能區內較多劏房及少數族裔居住，「同佐敦相似」。不過他認為強制檢測在沒有禁足令，或居家令配合下，成效有限。有街坊就支持政府決定，認為有效控制疫情。

1月19日，政府宣布深水埗將成為第二個全港強制檢測指定區，而深水埗街頭繼續人來人往。（麥凱茵攝）

政府宣布在深水埗劃指定範圍，由西北至欽州街，東北至大埔道，東南到楓樹街，西南至荔枝角道，如範圍內的大廈於過去14日內，有一名或以上的確診者，該大廈就會納入強制檢測通告。

區議員劉家衡的選區剛好在指定範圍內，他對政府的決定感到奇怪：「你睇返區內比較多個案嘅係美孚新邨、富昌邨等，都唔係呢個範圍。」他又指，區內對上一次有確診個案已經是本月初。

深水埗的指定強制檢測範圍落入區議員劉家衡的南昌北中，近日暫時未錄到有爆發。（王海圖攝）

劉家衡指，自政府公布決定後已收到不少街坊致電查詢，「大家都問，我嗰度要唔要做？」他估計，政府可能覺得區內多劏房、少數族裔居住，「同佐敦相似。」但認為強制檢測在沒有禁足令，或居家令配套下，只是藥石亂投，「有啲人一知要強制檢測，咁佢就搬走㗎嘛，咁樣根本搵唔到人。」他又舉例指，深水埗區多人前來購買電子產品，「去完黃金（商場）買嘢搭地鐵，超過咗兩個鐘，你點追蹤佢哋呢？」

不過，街坊就支持政府的決定。文先生認為，全港的劏房問題嚴重，「最初都無人知個疫情爆得咁勁嘅，要做都無辦法會支持，因為一個中影響全家同其他人。」他又指，希望政府未來可以多建公屋，改善港人居住環境。

少數族裔胡先生稱，自己不是住劏房，但同樣覺得劏房問題嚴重，「政府應該要立例規管劏房大小、每間屋住戶人數。」他表示，雖然深水埗的衞生情況疫情後有見改善，過去有不少人有人吐痰，又不戴口罩，故擔心有隱形帶菌者，「我支持政府強制檢測的做法，可以找到患者，我當然也會參加。」

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