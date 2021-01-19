年宵翻生｜檔主需重新抽籤　憂失熟客生意︰我唔係要你免租

撰文： 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-20 00:49

本港第四波新冠肺炎疫情反覆，當局原於本月8日宣布取消年宵市場，引來花農激烈反對。食物及衞生局局陳肇始今日〈19日）突然「急轉軚」，宣布恢復15個年宵市場售賣年花，惟規模將大幅減半；而檔主視乎競投的數目，獲抽籤安排最多3個檔位。 強記花園老闆李永強表示，32年以來一直在葵芳、大埔年宵市場投得相同攤位，認為政府重新編排位置，將會流失熟客的生意。 有投得數十檔的資深檔主檔主指，未獲邀出席開會，質疑當局只聽從少數檔主的意見，無視大多數檔主的聲音。

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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抽籤編排檔位 需重新安排人手及貨運

強記花園老闆李永強表示，32年以來一直在葵芳、大埔年宵市場投得相同攤位，認為政府決定抽籤重新編排位置，將會流失熟客的生意。他長嘆一聲指：「唔係要你唔使錢畀我，我有10個檔位喺兩條街，另外4個檔位就佔咗半條街，而家就唔知會抽到邊度角。點解年宵競投咁激烈，價高者得？熟客未必認得你，依稀行過記得就係呢間！」

李續指，若不幸編排3個檔位於不同角落，除了需聘請3倍人手，與往年安排大貨車不同，今年亦需以多輛小型貨車運送年花，變相提高營運成本。「生意做少咗，人就請多咗，路程行多咗，油錢又多咗，呢個係我而家要解決嘅難題。」

▼2020年維園年宵情況▼

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早前年宵取消時已變陣繳交押金租舖

李憶述早前得知年宵取消時，曾考慮租街舖、不斷打電話招攬生意、網上銷售等，近日更已繳交押金租舖。他指，雖然明白普羅大眾希望如常舉行年宵，惟政府朝夕令改，令他感到無所適從。

問到年宵市場設人流限制，會否擔心生意虧損。李自言只是一介農夫，「蝕唔緊要」，亦不願領取政府的支援。惟疫情下，賣剩的年花不能送往老人院及慈善團體，或需丟掉棄置，他對此感到無可奈何，直呼「浪費！」。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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憂未能抽中攤檔將血本無歸

至於原本在將軍澳投了兩條街、六個檔的張太，直斥政府不知所謂，她表示政府措施含糊不清，距離開檔只剩不足一個月，卻仍未確定自己能否抽到檔位，亦未知細節何時才塵埃落定，不知如何訂貨，擔心若訂貨後卻未能抽中攤檔將血本無歸。

▼1月17日 市民到九龍城街市買食材▼

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擁數十檔的資深檔主︰未獲邀出席會議商討

而食物及衞生局局長陳肇始今日多次在記者會上，提到過去多日與業界商討尋求共識。李永强斥，「諮詢咩人？有冇上過鏡？可唔可以代表業界？」他更指，今日上午接受記者訪問後，才得知政府願意恢復年宵的消息。

張太亦表示，食環署日前與檔主開會，惟不止她，連投得數十檔的資深檔主均無獲邀出席，質疑當局只聽從少數檔主的意見，無視大多數檔主的聲音。