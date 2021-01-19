消息：當局傾向年宵原址復辦限營業至晚上9時　花農斥朝令夕改

撰文： 陳淑霞 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-19 13:04

政府早前宣布因應新冠肺炎疫情，取消下月6日起開始的全港年宵市場，花農不滿安排，擔心血本無歸，拒絕食環署提出改於屋邨擺檔建議，食環署亦曾探討以康文署場地作替代方案。據了解，經多番考量後，署方傾向繼續於原址照辦年宵市場，暫擬將開放時間劃一縮短至晚上9時，以及探討限制人流的可行性。 翻查資料顯示，過往多區年宵開放至凌晨，部分會24小時開放。不過，本港疫情反覆，昨日疫情重回近月高位，錄得過百宗確診個案，未知會否再有變卦。消息指，最終方案仍有待審視疫情發展再作敲定，將盡快公布。 有投得年宵攤檔的花農表示，他們沒有收到任何消息，不滿政府朝令夕改，沒有諮詢業界。對於新方案，他們尚未有打算是否再參與年宵。

年宵市場有望復辦，市民屆時又可去買年花過年。（資料圖片）

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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「蘭花大王」楊小龍：需再作考慮是否參與

特首林鄭月娥今天（19日）表示，就早前宣布取消的年宵市場，會有最新安排，當局和花農會面後會公布。據了解，署方傾向於原址復辦年宵市場，但不再24小時營業，擬開放時間縮短至晚上9時。

被稱為「蘭花大王」的千葉園有限公司董事長楊小龍在維園和屯門分別投得14個和2個攤檔，他表示當局已經向他們退款，原定運輸安排和搭棚也取消了。他們拒絕食環署改以屋邨辦花市的建議，之後未有收到任何消息復辦花市，楊小龍認為政府短時間改變主意，「得閒就講一句」，花農工作繁重，需再作考慮是否參與。

「蘭花大王」楊小龍表示，花農工作繁重，是否再參加年宵市場需再作考慮是否參與。（資料圖片 / 余俊亮攝）

強記花園老闆李永強斥政府如同戲弄花農

強記花園老闆李永強在葵芳和大埔共投得14個攤檔，他不滿政府沒有和業界溝通和磨合，連立法會議員也不知悉。他表示，較早前疫情緩和，每日錄得約20宗確診個案時，要求重開花市，但政府沒有回覆。目前第四波疫情反覆，昨日達宗百宗個案，卻照辦花市，他質疑當局有否人流管制措施能保持社交距離，以及花市開放至晚上9時能否分散人流。

宣布花市取消後兩星期，在未有和業界商討下或復辦花市，他指政府如同戲弄花農，並不尊重業界，「開閂又係佢講」。

▼2020年維園年宵情況▼

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呼吸系統科專科醫生梁子超表示，市民花農有買賣年花的需要，若市民湧去商場促銷場地買花，或令疫情更加嚴重。（資料圖片）

對於分區在球場復辦花市，呼吸系統科專科醫生梁子超今天在港台節目《千禧年代》上表示，當局需要控制人流和將攤檔數目減到最少，要做好衛生措施，盡量降低傳播風險。他認為市民及花農有買賣年花的需要，若市民湧去商場促銷場地買花，或令疫情更加嚴重。

漁農界立法會議員何俊賢在同一節目上表示，業界沒有相關消息，花農檔主難以進退，希望政府盡快落實安排，好讓他們有所準備，可以「轉身」。