失業之城｜資深導遊無工開續供樓　炒散、捱杯麵度日：撐住等復工

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-19 23:18

政府今日（19日）公布最新失業率，2020年10月至12月的失業率升至6.6%，創近16年新高，有24.58萬人失業。抗疫一年，疫情衝擊各行各業，而前線導遊、領隊早於去年二月起已陸續開工不足，三月後亦因應全球各地爆發疫症、實施入境限制，全面停工。 現年37歲、入行當本地導遊近20年的許先生說，去年一月帶最後一個訪港團後，一直停工至今，過去一年做過待應、保安員、裝修等替工，收入大減仍要供樓，但他仍在等一個機會：「我係鐘意做本行，我會繼續撐住等機會。」

現年37歲，入行當本地導遊的近20年的許先生，去年一月帶最後一個來港團後此停工，一年來當待應、保安、裝修等替工。（受訪者提供相片）

許先生說，去年一月帶「最後一團」後，本以為當時疫情很快便過，但其後情況越見嚴峻，待了一個月後感到「唔對路」，向朋友打探後到茶餐廳當替工，每月有約千元收入「捱日子」，其後因早已「落訂」購入自住公屋，花盡積蓄支付首期後，決定當散工供樓，等待重操故業，「正式買賣嗰日，我用盡所有錢竟發現爭3000幾蚊律師費唔夠俾，我嗰刻真係好灰心，咁大個人爭幾千蚊拎唔到出黎，要問人借錢。」

他其後考到保安牌當通宵替更保安員、亦做過三星期裝修工等，每月有約4000至7000元收入，慨歎生活難捱，「以前無事時，有過兩萬收入，同太太兩個人，公一份婆一份，鐘意食乜就食乜，而家返替工，晚間外賣都唔敢買，計過度過，只敢食杯麵，連埋搭車返工，一日只係花廿幾三十蚊。」

許先生說，去年三次參與旅發局舉辦的「嘗你遊」當導遊，重拾當回專業的滿足感。（受訪者提供相片）

他又說，本身愛儲足球員球衣及「賭馬仔」，現在都已放下，「以前賭一賭都過千，而家街都唔敢出，波衫？望下電話當買咗，望望下就得啦。」他笑言仍未需要出售珍藏球衣「賣家當」，已感安慰。

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許先生坦然，過去一年「有很多感受」，「有時我會諗，如果我係已經近退休、60幾歲，我翻唔到身做待應、做保安都難，望住同行師兄幾十歲先咁，瘟疫下被時代巨輪提早淘汰，好難捱。」

許先生說，去年三次參與旅發局舉辦的「嘗你遊」當導遊，為團友拍團照，重拾當回專業的滿足感。（受訪者提供相片）

他說，自己17歲已入行當導遊，對行業仍有憧憬，認為會有「康復」一日，因此會以散工「吊命」等待機會，「有時我諗，得300蚊一日做餐廳散工，為乜？我係鐘意做本行，我會繼續撐住等機會。」

生活逼人，許先生斷言不想覓全職工作，「如果做全職要一個月通知，但我想以最快時間做返導遊，連今年導遊牌都係第一時間去續期，無團帶好多人都無續啦！」「無工開都要俾550蚊續牌，你話都幾有趣，政府應該幫下手啦！」