深水埗指定區域6幢大廈列強制檢測　本周五前須完成採樣

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-20 00:37

本港新冠肺炎反覆，政府今日（19日）公布在油麻地／佐敦，以及於深水埗劃出指定區域，若過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，均會被納入強制檢測公告。至晚上，政府刊憲將佐敦一帶的5幢大廈須被納入強制檢測，而深水埗指定區域則有6幢大廈同列入名單；居民或曾到上址逗留2小時以上人士，必須在本周五（22日）前完成採樣及檢測。

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政府在晚上刊憲，將佐敦一帶的5幢大廈須被納入強制檢測。當中的廟街1號位於指定區域外；佐敦指定區域內則有2幢，分別為上海街197號，及偉晴街偉晴閣 A，B 座。至於上海街金海大廈，及上海街浩如樓，因為有污水樣本檢測持續呈陽性，故亦要納入強制檢測名單中。

深水埗方面，在指定區域內共有6幢大廈過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，分別為欽州街明輝大廈、大南街355-357號、汝州街254-256號 / 桂林街38C-38D號、福華街華安大廈、南昌街南方樓，以及黃竹街10-10A號。

居民或曾到上址逗留2小時以上人士，必須在本周五（22日）前完成採樣及檢測。但若相關人士曾於1月17日至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

油麻地3日內共1.8萬人接受檢測

另外，油麻地及佐敦有20幢及兩幢在指定區域的大廈強制檢測期限分別在昨日（18日）及今日屆滿。

政府指，根據初步紀錄，合共約2,220名居民依從強制檢測公告的規定到梁顯利油麻地社區中心的檢測中心、官涌體育館的流動採樣站和停泊在廣東道近西貢街的流動採樣車接受檢測；超過16,430名居民到上述地點檢測。由1月16日至今日，合共有超過18,000名居民到上述地點接受檢測。